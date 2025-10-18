احمدی گفت: در بازی تدارکاتی دنبال نتیجه نیستیم بلکه هدف ما توسعه فنی بازیکنان و ایجاد هارمونی تاکتیکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارمغان احمدی سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران پس از برتری ۴ بر صفر تیم ملی فوتبال نوجوانان مقابل قرقیزستان در نخستین بازی دوستانه بین ۲ تیم، اظهار داشت: اولین بازی دوستانه ما با این تیم برگزار شد. دیداری که نخستین تجربه بینالمللی ما در این رده سنی بود. با توجه به اینکه این تیم از سالهای قبل پشتوانهای نداشت.
او افزود: در بازی اول تا حد زیادی به اهداف خود رسیدیم. هرچند در دیدارهای تدارکاتی به هیچ وجه دنبال نتیجه نیستیم و آنچه برای ما اهمیت دارد، توسعه فنی بازیکنان و ایجاد هارمونی تاکتیکی است.
سرمربی تیم ملی نوجوانان اضافه کرد: پله پله جلو میرویم و باید هر بازی برای ما تجربهای باشد تا بتوانیم هر مسابقه را به خوبی ارزیابی و نقاط ضعف خود را برطرف کنیم. در کل بازی خوبی بود و بچهها خیلی پرتلاش و باانگیزه کار کردند. به آنها خسته نباشید میگویم و امیدوارم در آینده بتوانیم شرایط خیلی بهتری را تجربه کنیم.