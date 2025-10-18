احمدی گفت: در بازی تدارکاتی دنبال نتیجه نیستیم بلکه هدف ما توسعه فنی بازیکنان و ایجاد هارمونی تاکتیکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارمغان احمدی سرمربی تیم ملی نوجوانان ایران پس از برتری ۴ بر صفر تیم ملی فوتبال نوجوانان مقابل قرقیزستان در نخستین بازی دوستانه بین ۲ تیم، اظهار داشت: اولین بازی دوستانه ما با این تیم برگزار شد. دیداری که نخستین تجربه بین‌المللی ما در این رده سنی بود. با توجه به اینکه این تیم از سال‌های قبل پشتوانه‌ای نداشت.

او افزود: در بازی اول تا حد زیادی به اهداف خود رسیدیم. هرچند در دیدار‌های تدارکاتی به هیچ وجه دنبال نتیجه نیستیم و آنچه برای ما اهمیت دارد، توسعه فنی بازیکنان و ایجاد هارمونی تاکتیکی است.

سرمربی تیم ملی نوجوانان اضافه کرد: پله پله جلو می‌رویم و باید هر بازی برای ما تجربه‌ای باشد تا بتوانیم هر مسابقه را به خوبی ارزیابی و نقاط ضعف خود را برطرف کنیم. در کل بازی خوبی بود و بچه‌ها خیلی پرتلاش و باانگیزه کار کردند. به آنها خسته نباشید می‌گویم و امیدوارم در آینده بتوانیم شرایط خیلی بهتری را تجربه کنیم.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران ، قرقیزستان ، دیدار دوستانه
خبرهای مرتبط
شروع نظارت سرمربی تیم فوتبال نوجوانان ایران از بازی‌های تهران
فهرست ۲۶ نفره تیم ملی فوتبال نوجوانان اعلام شد
مشخص شدن رقیبان ایران در مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا + عکس
آغاز استعدادیابی بازیکنان تیم فوتبال نوجوانان ایران
سرمربی تیم ملی فوتبال نوجوانان مشخص شد
اعلام زمان بازی‌های تیم ملی نوجوانان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شوک به والیبال ایران/ صابر کاظمی به کما رفت
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
بیانیه رسمی باشگاه الریان قطر در مورد صابر کاظمی
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر خیبر خرم آباد
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه
پرسپولیس - خیبر خرم آباد؛ نبرد هاشمیان و رحمتی برای قطع نوار ناکامی‌ها
آخرین اخبار
شکست تیم ملی فوتسال ایران مقابل روسیه
در بازی تدارکاتی دنبال نتیجه نیستیم/ هدف ما توسعه فنی و هارمونی تاکتیکی است
ناتینگهام فارست ۰ - ۳ چلسی/ آبی‌های لندن حکم اخراج پوستکوگلو را امضا کردند
نوجوانان ایران میزبان خود را گلباران کردند
پرسپولیس ۰ - ۱ خیبر خرم آباد/ گزارش زنده بازی
پیکان ۰ - ۱ آلومینیوم اراک / چهارمین پیروزی پیاپی شاگردان حسینی + فیلم
برتری مطلق استقلال مقابل مس رفسنجان در لیگ برتر
رئیس فدراسیون بیسبال ژاپن به تهران می‌آید/ آمادگی قدرت اول دنیا برای اعزام مربیان پایه به ایران
بیانیه رسمی باشگاه الریان قطر در مورد صابر کاظمی
علیرضا مرتاضی فردا به مصاف نماینده بحرین می‌رود
اسبقیان: محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم/ واگذاری مجموعه تنیس استقلال قطعاً از مزایده خارج می‌شود
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه
تلخابی: از چندپاره شدن پرورش اندام جلوگیری می‌کنم
ایران در جایگاه پنجم بخش تیمی قرار گرفت
تلخابی رئیس فدراسیون بدنسازی شد
واکنش رسانه‌های کره‌ای به اظهارات قلعه‌نویی: مقایسه شما با واقعیت سازگار نیست
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
مجیدی در آستانه اخراج از تیم اماراتی
حریف استقلال در لیگ قهرمانان دوشنبه به تهران می‌آید
ملی پوش پنچاک سیلات:آمده‌ایم تا مردم کشورمان را خوشحال کنیم
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
تمجید رییس فدراسیون جهانی اسکی روی آب از توسعه این رشته آبی در ایران
والیبال ساحلی زیر ۲۱ سال جهان؛ نخستین حضور ایران در جمع ۱۶ تیم برتر
پرسپولیس با بازوبند مشکی مقابل خیبر
آخرین وضعیت ملی پوش والیبال پس از عارضه مغزی
کارلوس ناسار در آستانه ترک بلغارستان
رکورد قریب الوقوع نابغه‌های فوتبال جهان
سید حسین حسینی به کمیته انضباطی سپاهان احضار شد
اولین صید طلا در هایفونگ/ دوبل سبک وزن بانوان طلایی شد