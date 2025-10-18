زهره عرب کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بعد از چند روز استراحت و نوسان، امروز بازار سهام دوباره با قدرت برگشت. از همان اول معاملات، تقاضا برای اکثر سهمها شروع شد و صفهای خرید یکییکی تشکیل شد. این در حالی بود که بیشتر تحلیلگرها فکر میکردند بازار آرام و متعادل باز میشود ولی پولها بیخیال پیشبینیها شدند و شاخص کل دوباره به محدوده سه میلیون برگشت، محدودهای که الان برای بازار یک نقطه روانی است.
او افزود: روند امروز نشان داد سرمایهگذاران هنوز به بازار امیدوارند و نمیخواهند از موج صعودی اخیر جا بمانند. علاوه بر این، معاملات امروز نشان داد یک بخش از پول تازهوارد دنبال سهمهایی با بنیاد قویتر است برخلاف هفتههای اول مهر که خریدها بیشتر هیجانی بودند، حالا پولها به سمت صنایع خاص و گزارشمحور میروند.
او میگوید: دلار آزاد بعد از رد کردن سقف کانال صعودی، الان وارد فاز اصلاحیه و حوالی ۱۰۸ هزار تومن نوسان میکند. محدوده ۱۰۶ هزار تومن یک حمایت خیلی مهمه و همزمان با سقف قبلی دلار هم میافتاد تحلیلگرها میگویند اگه این محدوده حفظ بشود احتمال برگشت دلار به مسیر صعودی زیاده، ولی اگه شکست بخورد، احتمالاً سمت ۹۸ هزار تومان میرود از طرف دیگه، نرخ بهره بالا هنوز مثل یه سنگ بزرگ روی دوش بورس سنگینی میکند. تا وقتی سود بینبانکی حدود ۴۰ درصد بماند بازار نمیتواند رشد قوی داشته باشد. سرمایهگذاران میدانند نرخ بهره سقف رشد بازار رو مشخص میکند و تا وقتی این نرخ تعدیل نشود، افزایشها مرحلهای و محدود باقی میماند. با این حال، بازار چشمش به احتمال کاهش نرخ بهره فدرال رزرو چشم دوخته؛ اگه این اتفاق بیفتد، از طریق کاهش انتظارات تورمی، میتواند به نفع بورس ایران هم باشد.
او تاکید کرد: مهمترین چیز هفتههای آینده انتشار گزارشهای ششماهه شرکتهاست. فعالان بازار خوب میدانند فصل گزارشها جهت جریان پول هوشمند را مشخص میکند. این بار هم با توجه به نوسانات و رشد اخیر قیمتها، حساسیت به گزارشها بیشتر از همیشه است فعلاً فقط یه بخش کوچیک از شرکتها گزارش دادند و بیشتر نمادها منتظر روزهای آخر مهلت قانونی هستند این تأخیر باعث شده شایعه و معاملات هیجانی زیاد بشود. تحلیلگرها هشدار میدهند انتشار همزمان صدها گزارش در چند روز آخر، بررسی منطقی را سخت میکند و تاثیر دادهها را کم میکند با این حال، اهمیت گزارشها غیرقابل انکار است حتی اگه سود بعضی شرکتها کمتر از انتظار باشد همین شفاف شدن دادهها میتواند کف قیمت سهمها رو تثبیت کند و بازار را از ابهام دربیاورد.
او بیان کرد: در دو هفته آینده، گزارشهای پالایشیها، فلزات اساسی، پتروشیمیها و بانکیها جهت بازار را مشخص میکند. بعضی نشانهها میگوید حاشیه سود بعضی صنایع در فصل دوم کمی کم شده، ولی فروش داخلی و رشد تولید میتواند جبران کند؛ جریان پول در روزهای اخیر نشان میده بازار دارد مسیر صنایع مختلف را جدا میکند.
او گفت: بعد از رشد پالایشیها، حالا نگاهها به سمت بانکیها، خودروییها و بعضی نمادهای کوچیک با گزارش خوب است. در همین حال، صندوقهای طلا که چند روز پیش حباب مثبت داشتند حالا به حباب منفی رسیدند که میتواند فرصت اصلاح قیمتی باشد.
او اظهار کرد: در کل، به نظر میرسد بازار دارد از فاز گروهمحور به سمت فاز گزارشمحور میرود؛ جایی که هر سهم با داستان و داده خودش سنجیده میشود. این یعنی نقش تحلیل بنیادی بیشتر شده و وزن شایعات کوتاهمدت کمتر، هرچند هیجان خبری هنوز کامل از بازار نرفته است.