گیلان میزبان سه رشته ورزشی در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ جهانبخش آرمان در حاشیه افتتاحیه مسابقات رشته موی تای دختران، که در سالن تختی مجموعه ورزشی شهید عضدی رشت برگزار شد به خبرنگار ما گفت : هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش در سراسر کشور در رشته های مختلف در حال برگزاری است.

مدیر کل ورزش و جوانان گیلان با بیان اینکه گیلان در این المپیاد سراسری میزبان سه رشته است، گفت : رشته اسکیت ، موتای دختران و رشته کشتی ساحلی مردان سه رشته است که گیلان در این المپیاد میزبان ورزشکاران از سراسر کشور است‌.

وی با بیان اینکه مسابقات رشته اسکیت دیروز در گیلان به اتمام رسید ، افزود : در این رشته از سراسر ایران ۱۰۰ ورزشکار حضور داشتند.



وی ادامه داد : در رشته موتای دختران ۳۵۰ ورزشکار و مربی و داور حضور دارند ، افتتاحیه این مسابقات این رشته امروز آغاز شده است.‌

آرمان خاطر نشان کرد : هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش هر ساله برگزار می شود ، در این المپیاد ورزشکاران ۱۵ تا ۱۶ سال سراسر کشور شرکت دارند.‌



مدیر کل ورزش و جوانان گیلان تصریح کرد: ۷۱ رشته ورزشی و ۷۱تیم در این المپاد شرکت دارند.‌

وی اظهار داشت: ۳۵۰ ورزشکار پسر و دختر در رشته های مختلف نیز برای شرکت در این المپیاد به سراسر کشور اعزام شدند.‌



آرمان گفت : مسابقات رشته کشتی ساحلی مردان آبان ماه در گیلان برگزار می شود.‌