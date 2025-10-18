تیم ملی فوتسال در دومین دیدار دوستانه مقابل میزبان خود روسیه با نتیجه ۵ - ۲ شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی ایران که برای انجام دو دیدار دوستانه به کشور روسیه سفر کرده بود امروز در دومین دیدار با نتیجه ۵ - ۲ نتیجه را به روسیه که در رتبه هفتم رنکینگ فوتسال جهان قرار دارد واگذار کرد.

سفیدپوشان ایران که این مسابقه را در مجموعه ورزشی تولیسا در شهر تولای این کشور برگزار می‌کردند روی یک ضربه کرنر و با مداخله به موقع محمدحسین بازیار موفق شد به گل اول دیدار برسد، اما در ادامه روس‌ها توانستند با دو گل نتیجه نیمه اول را به سود خود تغییر دهند.

نیمه دوم هم علیرغم تلاش بازیکنان ایران و خلق موقعیت‌های بسیار این روسیه بود که از فرصت‌های به دست آمده نهایت استفاده را کرد و سه بار دیگر موفق به گلزنی شد تا تک گل حسین طیبی در ثانیه‌های پایانی هم نتواند تاثیر زیادی بر نتیجه بگذارد و قرمزپوشان روسیه با نتیجه ۵-۲ فاتح این دیدار شوند.

تیم ملی فوتسال ایران در نخستین دیدار دوستانه خود مقابل روسیه به تساوی ۱ - ۱ رسیده بود.

گفتنی است وحید شمسایی در این دو دیدار، مسلم اولادقباد مرد سال فوتسال آسیا ۲۰۲۲ آسیا، سالار آقاپور مرد سال ۲۰۲۵ و چند ملی‌پوش شاخص دیگر را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت.

