در پی حمله یکی از اولیای دانش‌آموزان به یک معلم در شهرستان مهران، وزارت آموزش و پرورش با تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم رسمی، از پیگیری جدی این حادثه تا احقاق کامل حقوق معلم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صادقی، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ضمن اشاره به ضرب و شتم یک معلم در آموزش و پرورش شهرستان مهران از سوی ولی دانش آموز،گفت: روز چهارشنبه، مطلع شدیم در پی رفتار‌های خلاف شئونات و مقررات انضباطی از سوی دو دانش آموز و متعاقب آن تذکر معلم به دانش آموزان خاطی، اولیای دانش آموز به اداره آموزش و پرورش مراجعه و در اثنای گفت‌و‌گو با معلم، بحث را به مشاجره کشانده و متأسفانه معلم را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: از آن‌جایی که این اتفاق در محیط آموزشی صورت گرفت، علاوه بر پیگیری جنبه خصوصی جرم از سوی معلم، واحد حقوقی آموزش و پرورش، حسب وظیفه ذاتی خود و برابر ماده واحده لایحه قانونی حمایت قضایی کارکنان، تشکیل پرونده داده و نسبت به این موضوع، اعلام جرم کرده و به جد تا احقاق حقوق معلم، حمایت قضایی خود را ادامه خواهد داد.

صادقی با بیان این که در مقابل هرگونه اهانت و توهین به ساحت معلمان، به هیچ عنوان کوتاه نخواهیم آمد، افزود: همانگونه که از حقوق دانش آموزان در مقابل هرگونه تنبیه و مصادیق آن دفاع می‌کنیم، از حقوق معلمان نیز با جدیت تمام، حمایت و برابر افراد خاطی برابر مقررات مربوط، برخورد خواهیم کرد.

