دیدار ذوب آهن و فولاد خوزستان در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال ذوب آهن در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸ در ورزشگاه خانگی اش میزبان فولاد خوزستان بود.

یوسف مزرعه در دقیقه ۱۵ موفق شد دروازه ذوب آهن را باز کند، اما داور این گل را مردود اعلام کرد.
 
در  دقیقه ۳۴ پدرام قاضی پور با ارسالی خوب روی دروازه فولاد آرش قادری توانست دروازه را باز کند تا گل اول ذوب آهن به ثبت برسد.

در نیمه اول ذوبی‌ها با برتری یک گل به رختکن رفتند. در نیمه دوم بر شدت حملات فولاد برای تساوی بازی افزوده شد تا اینکه  در دقیقه ۵۸ ابوالفضل رزاق پور با سانتری زمینی احسان محروقی را در موقعیت گل قرار داد و او نیز موفق به بازگشایی دروازه ذوبی‌ها شد.

در ادامه تلاش‌های ۲ تیم برای زدن گل دوم نتیجه‌ای در پی نداشت تا این دیدار با تساوی ۱ - ۱ به پایان برسد.
 
فولاد با این تساوی ۷ امتیازی شد و در رده دوازدهم جدول لیگ برتر قرار گرفت. ذوب آهن نیز با ۶ امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد.
برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، ذوب آهن ، فولاد خوزستان
