اتریش اعلام کرد که با جدیدترین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه موافقت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اتریش روز شنبه اعلام کرد که با جدیدترین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه موافقت خواهد کرد که نشان‌دهنده تغییر موضع قبلی آن و از بین بردن یک مانع کلیدی پیش از رأی‌گیری در اوایل هفته آینده است.

وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه در لوکزامبورگ تشکیل جلسه دهند تا امیدوار باشند نوزدهمین بسته تحریم‌های این بلوک علیه مسکو به دلیل حمله آن به اوکراین را نهایی کنند.

رویترز اوایل این ماه گزارش داد که تصویب این بسته به بن‌بست رسیده است، زیرا اتریش خواستار آن بود که اتحادیه اروپا برخی از دارایی‌های روسیه را برای جبران خسارت بانک بین‌المللی رایفایزن اتریش (RBIV.VI) آزاد کند و این امر دریچه جدیدی را برای مجازات‌های اعمال شده توسط روسیه باز می‌کند.

اما سایر دولت‌های اتحادیه اروپا با این درخواست موافقت نکردند. این بسته به حمایت یکپارچه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد.

وزارت امور خارجه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: "اتریش از ادامه فشار بر روسیه حمایت می‌کند و نوزدهمین بسته تحریم‌ها را روز دوشنبه تصویب خواهد کرد."

بسته تحریم‌ها شامل مجموعه‌ای از اقدامات انرژی و مالی از جمله ممنوعیت گاز طبیعی مایع روسیه از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ است که تاریخ را از ۱ ژانویه ۲۰۲۸ جلوتر می‌آورد.

اسلواکی نیز در مورد آن ابراز تردید کرده است، اما چهار دیپلمات اتحادیه اروپا گفتند که انتظار می‌رود کمیسیون اروپا روز دوشنبه نامه‌ای صادر کند که باید به نگرانی‌های اسلواکی رسیدگی کند.

منبع: رویترز

