شاگردان پپ گواردیولا مقابل تیمی سرسخت، به برد خانگی دلچسبی دست یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ادامه هفته هشتم لیگ برتر انگلیس، عصر امروز پنج دیدار همزمان برگزار شد که در مهمترین مسابقه، منچسترسیتی با دو گل اورتون را شکست داد.

سیتیزن‌ها که برتری فاحشی بر حریف خود داشتند، توانستند با درخشش دوبارهٔ ارلینگ هالند، این ماشین گلزنی توقف‌ناپذیر خود، برد دیگری را جشن بگیرند. هالند هر دو گل تیمش را زد. بدین ترتیب شماره ۹ سیتیزن‌ها موفق شد برای یازدهمین بازی پیاپی (در عرصهٔ باشگاهی و ملی) دروازهٔ حریفان را باز کند.

شاگردان پپ با این پیروزی ۱۶ امتیازی شدند و موقتا به صدر جدول صعود کردند.

در سایر دیدارها، نیوکاسل مقابل میزبانش برایتون دو بر یک شکست خورد، برنلی با دو گل لیدزیونایتد را از پیش رو برداشت، مصاف پرگل کریستال پالاس و بورنموث با تساوی ۳-۳ به پایان رسید و ساندرلند با دو گل ولورهمپتون را شکست داد.