باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- صادق ضیائیان، مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور، اعلام کرد: در سه روز آینده، در ساعات بعد از ظهر، در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان و برخی نقاط هرمزگان، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقت همراه با گاهی گرد و خاک پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: روز شنبه در برخی نقاط استانهای گیلان، مازندران، اردبیل و شمال شرق آذربایجان شرقی، در برخی ساعات بارش، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود. فردا یکشنبه نیز در این مناطق بارش پراکنده و خفیف مورد انتظار است.
ضیائیان بیان کرد: روزهای سهشنبه و چهارشنبه مجدداً در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی و شرقی، بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ خواهد داد.
او افزود: امشب در برخی نقاط شمال شرق، شرق و جنوب غرب، در بعضی ساعات وزش باد، گاهی گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود. همچنین، خلیج فارس در سه روز آینده مواج خواهد بود.