فجر شهید سپاسی با تک گل شروین بزرگ موفق شد شمس آذر را در ورزشگاه خانگی اش شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال شمس آذر قزوین در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸ در ورزشگاه خانگی اش سردار آزادگان میزبان فجر شهید سپاسی شیراز بود که در پایان این بازی با یک گل به سود شاگردان پیروز قربانی به پایان رسید.

نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم شروین بزرگ در دقیقه ۵۱ با ضربه سر توانست دروازه شمس آذر را باز کند تا زننده نخستین گل این باز باشد.

در ادامه تلاش‌های بازیکنان شمس آذر برای تساوی منجر به گل نشد و آن‌ها متحمل یک شکست خانگی شدند.

فجر با این پیروزی ۹ امتیازی شد و در رده ششم جدول قرار گرفت. شمس آذر نیز با این شکست همچنان با ۲ امتیاز در قعر جدول جا خوش کرده است.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، شمس آذر قزوین ، فجر شهید سپاسی شیراز
