آیات ۱۶ تا ۲۰ سوره کهف، ادامه داستان جوانان مؤمن است که برای حفظ ایمان خود از جامعه‌ای فاسد گریختند. در این بخش، قرآن ما را با رفتار آنان در برابر دشمنی نرم و سختِ محیط آشنا می‌کند. این جوانان هنگامی که از بت‌پرستی و فشار حاکمان ستمگر احساس خطر کردند، تصمیم گرفتند از شهر خارج شوند. گفتند: «وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ یَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَیُهَیِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا». یعنی چون از آنان و از پرستش غیر خدا کناره گرفتید، به غار پناه برید تا پروردگارتان برای شما راهی از رحمت و آرامش فراهم سازد. درسی که این آیه به مؤمنان می‌دهد آن است که در برابر دشمنی‌هایی که ایمان را تهدید می‌کند، نخست باید مرز اعتقادی را روشن کرد و سپس برای حفظ باور، از میدان نفوذ دشمن فاصله گرفت. جدایی ظاهری این جوانان از قوم خود، نمادی از فاصله گرفتن از فرهنگ و ارزش‌های منحرف است.

دشمن خاموش نمی‌ماند