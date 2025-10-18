کاخ سفید در حال بررسی اعزام جی دی ونس به سرزمین‌های اشغالی برای گفت‌و‌گو با مقامات صهیونیست درباره اجرای مراحل بعدی آتش‌بس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نشریه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده، مدعی شد که کاخ سفید در حال بررسی اعزام «جی دی ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا به سرزمین‌های اشغالی است.

گفته شده این سفر با هدف گفت‌و‌گو با مقامات صهیونیست درباره اجرای مراحل بعدی آتش‌بس صورت می‌گیرد و احتمالا زمان دیدار روز دوشنبه خواهد بود. 

 این مقام می‌گوید در ابتدا قرار بود استیو ویتکاف، فرستاده ویژه و جرد کوشنر، مشاور دیگر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده داشته باشند و افزود که این دو نفر همچنان قرار است در مقطعی از سفر ونس به او بپیوندند.

مرحله اولیه آتش‌بس غزه از ۱۸ مهرماه اجرا شد و طی آن تبادل اسرا انجام شد. شایان ذکر است که از آن جایی که برخی اسرای کشته شده همچنان زیر آوار هستند، این مرحله هنوز ادامه دارد. همچنین طبق این بخش از آتش‌بس، رژیم اسرائیل حملات خود را در نوار غزه متوقف کرده و نظامیان آن عقب‌نشینی را آغاز کردند. 

طبق طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ، قرار است در مرحله دوم یک نیروی صلح بین‌المللی در غزه مستقر شود. در این مرحله حاکمیت غزه به یک دولت تکنوکرات منتقل شده و روند بازسازی آغاز می‌شود. همچنین مسئله خلع سلاح جنبش حماس نیز در این مرحله مطرح شده است. 

در همین حال، محمد نزال، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، شب گذشته در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که این جنبش قصد دارد کنترل امنیتی غزه را در طول یک دوره انتقالی حفظ کند. او همچنین تاکید کرد که نمی‌تواند خلع سلاح این جنبش را تضمین کند.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: ونس ، کاخ سفید ، سرزمین‌های اشغالی
