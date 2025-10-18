فرماندار تهران گفت: با وجود نیرو‌های کارآزموده و باتجربه در فرمانداری و بخشداری‌ها، هیچ دغدغه‌ای برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و در تراز نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در در جلسه ستاد انتخابات شهرستان با موضوع برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، که با حضور معاونان، بخشداران، رؤسای ادارات و اعضای ستاد انتخابات برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر همکاران در اجرای وظایف قانونی خود، تصریح کرد: قصد و نیت همه ما اجرای دقیق قانون و صیانت از رأی مردم است و هرگونه اقدام در راستای ایجاد آمادگی برای انتخابات در همین مسیر تعریف می‌شود.

فرماندار تهران با اشاره به اهمیت مرور مستمر قوانین و مقررات انتخاباتی اظهار داشت: با توجه به تغییرات قوانین و فرآیند‌های جدید، لازم است هر هفته جلساتی برای بررسی و مرور دقیق قوانین و دستورالعمل‌ها برگزار شود تا هیچ ابهامی در حوزه‌های اجرایی وجود نداشته باشد. تجربه انتخابات گذشته باید مبنای اصلاح و بهبود عملکرد قرار گیرد.

وی افزود: انتخابات تنها عرصه‌ای است که همه ظرفیت فرمانداری و بخشداری‌ها در کنار وزارت کشور برای اجرای آن بسیج می‌شوند؛ بنابراین هرچقدر هماهنگی و همفکری بیشتری داشته باشیم، نتیجه آن انتخاباتی سالم‌تر، سریع‌تر و قانون‌مدارتر خواهد بود.

خوش‌اقبال در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مستندسازی عملکرد‌ها گفت: تمام اقدامات، مشکلات، نقاط قوت و ضعف باید مکتوب و مستند شود تا در تصمیم‌گیری‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

خوش‌اقبال همچنین بر اهمیت نقش روابط عمومی در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: در شرایط امروز، هر اظهار نظر یا خبر در فضای مجازی می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ بنابراین روابط عمومی‌ها باید با هماهنگی کامل و بر اساس مصوبات رسمی اطلاع‌رسانی کنند. لازم است اعضای ستاد و عوامل برگزاری انتخابات در این زمینه آموزش و هماهنگی لازم را داشته باشند.

فرماندار تهران در پایان، ضمن اشاره به ضرورت تعامل سازنده با احزاب، دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی افزود: ستاد انتخابات باید ارتباط مستمر با احزاب و گروه‌های سیاسی داشته باشد تا فضا برای مشارکت قانونی و آرام فراهم شود. همچنین ادارات و دستگاه‌ها باید در چارچوب قانون و با هماهنگی فرمانداری در اجرای انتخابات مشارکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری انتخاباتی شفاف، پرشور و قانون‌مدار در پایتخت جمهوری اسلامی ایران، نماد اقتدار نظام است و همه ما وظیفه داریم با تمام توان در این مسیر گام برداریم.

