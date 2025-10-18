رونمایی از نخستین اسفنج خون‌بند ساخت ایران موجی از واکنش‌های بین‌المللی را برانگیخت و کاربران گفتند: ایران درمان می‌سازد و آمریکا جنگ.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفته گذشته از نخستین اسفنج خون‌بند «ساخت ایران» رونمایی شد،‌ موضوعی که باعث شد بسیاری از فعالان فضای مجازی ایران و آمریکا را با هم مقایسه کنند.
 
بسیاری از کاربران غیرایرانی ضمن استقبال از این محصول ایرانی،‌ بر این نکته تاکید کردند که ایران با اختراع و ساخت وسایل پزشکی به درمان دردهای بشر کمک می‌کند و این در حالی است که آمریکا همواره در دنیا به جنگ آفرینی پرداخته است. کاربران با کنایه گفته‌اند که ایران در حالی به پیشرفت‌های علمی خود ادامه داده که این کشور تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی بوده است.
 
اسفنج هموستاتیک در گروه بند‌آورنده‌های خون قرار داشته و خونریزی‌های مویرگی در بافت‌های نرم را در جراحی ها به‌سرعت کنترل می کند.این محصول قادر است تا ۶۰ برابر وزن خود خون جذب کند، در برابر شکنندگی مقاوم است، به‌راحتی برش می‌خورد و بدون از دست دادن قوام، خونریزی را در کوتاه‌ترین زمان مهار می‌کند.
 
ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده تجهیزات پزشکی در منطقه غرب آسیا شناخته می‌شود. تجهیزات پزشکی ایرانی به بیش از ۵۵ کشور جهان صادر می‌شود.ایران در سال ۲۰۲۴ در زمینه بیوتکنولوژی رتبه اول را در میان کشورهای اسلامی کسب کرد. همچنین ۹۹ درصد داروهای بیوتکنولوژی در ایران به‌صورت داخلی تولید می‌شوند. در ادامه تعدادی از اظهارات کاربران در این باره آمده است:
 
در حالی که دشمنان سعی در منزوی کردن ایران دارند، محققان آن به پیشرفت‌هایی که به بشریت کمک می‌کند، ادامه می‌دهند.
 
این در حالی است که آمریکا دوباره سرخک را برگرداند و تازه، (قرص) تایلنول و ختنه را مقصر ایجاد اوتیسم می داند. 🥴
 
این در حالی است که ایالات متحده هنوز در حال بحث در مورد این است که آیا مراقبت‌های بهداشتی باید یک حق انسانی باشد یا یک کالای لوکس 💀
 
ایرانیان بهترین پزشکان را دارند. احتمالاً در طول زندگی خود در آمریکا با یک پزشک ایرانی ملاقات کرده‌اید. آنها به بیمار بسیار اهمیت می‌دهند و تشخیص آنها بهترین است. همه دوست دارند از پزشکان ایرانی استفاده کنند.
در حالی که چین و ایران در حال کشف چیزهایی هستند. ایالات متحده چه می‌کند؟ در نسل‌کشی غزه شرکت می کند.
 
قابل توجه است! این یک گام بزرگ دیگر برای نوآوری پزشکی است.
 
در حالی که سایر ملت‌ها از نظر اخلاقی، معنوی، فرهنگی، علمی، نظامی و غیره در حال پیشرفت هستند،‌آمریکا به سرعت در ورطه خشم جبران‌ناپذیری فرو می‌رود.
 
منبع: فارس
برچسب ها: فناوری ایرانی ، علم پزشکی ، پزشکان ایرانی
خبرهای مرتبط
رفع فیلترینگ؛ خیلی دور، خیلی نزدیک
دوستی با ربات‌های هوش مصنوعی؛ تنهایی مدرن نوجوانان
میراث استراتژیک شهید «سنوار»؛ «طوفان یحیی» چه بلایی سر اسرائیل آورد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرنوشت پسران قذافی، مبارک و صدام چه شد؟
سمی‌ترین مد تاریخ ایران/ پتو پلنگی چطور وارد خانه ایرانی‌ها شد؟
چرا مردم از اتو کردن لباس‌هایشان دست کشیده‌اند؟
زایمان در ۴۰ سالگی؛ شکستن باورهای نادرست
مرثیه‌ای برای علوم انسانی در دانشگاه
یک تصویر، یک روایت؛ مهرماه سال ۷۸، دربی فوتبال ایران
قاضی پیاده‌رو/ شهرت مردی که درباره «راه رفتن شما» نظر می‌دهد!
استرس مالی نمی‌گذارد ۷۰ درصد نسل Z خواب راحتی داشته باشند
وقتی انسان‌ها اینترنت را از هوش مصنوعی پس گرفتند
بختیار؛ الگو و سرمشق رضا پهلوی
آخرین اخبار
وقتی ورزش هم قربانی «ادایی شدن» می‌شود
آیا آفریقای پیش از اروپا، بدون‌تمدن بود؟
جشنواره فیلم کوتاه؛ جایی که رؤیا‌های سینما قد می‌کشد
یک تصویر، یک روایت؛ مهرماه سال ۷۸، دربی فوتبال ایران
امیری که در سه سال، رهی صدساله رفت
فرازمینی‌ها حوصله ماجراجویی در فضا را ندارند
بختیار؛ الگو و سرمشق رضا پهلوی
مرثیه‌ای برای علوم انسانی در دانشگاه
زایمان در ۴۰ سالگی؛ شکستن باورهای نادرست
چرا مردم از اتو کردن لباس‌هایشان دست کشیده‌اند؟
قاضی پیاده‌رو/ شهرت مردی که درباره «راه رفتن شما» نظر می‌دهد!
سرنوشت پسران قذافی، مبارک و صدام چه شد؟
وقتی انسان‌ها اینترنت را از هوش مصنوعی پس گرفتند
سمی‌ترین مد تاریخ ایران/ پتو پلنگی چطور وارد خانه ایرانی‌ها شد؟
شهید رجایی اولین رییس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل
استرس مالی نمی‌گذارد ۷۰ درصد نسل Z خواب راحتی داشته باشند
وقتی علم ایرانی می‌بُرد: اسفنج هموستاتیک و واکنش‌ها در جهان
اگر دشمن حمله کرد، به این پناهگاه بروید
چطور بدون قرص، راحت بخوابیم؟
زنان شفیع‌آباد؛ از دل کویر تا فهرست جهانی گردشگری
میلیون‌ها معترض در سراسر آمریکا؛ موج دوم «نه به پادشاه» آغاز شد
رسانه اتریشی: پرس‌تی‌وی صدای متفاوت ایران در اروپا است
شیخ شریف قنوتی و شب‌هایی که رزمندگان چشم بر هم نگذاشتند