باشگاه خبرنگاران جوان ـ هفته گذشته از نخستین اسفنج خونبند «ساخت ایران» رونمایی شد، موضوعی که باعث شد بسیاری از فعالان فضای مجازی ایران و آمریکا را با هم مقایسه کنند.
بسیاری از کاربران غیرایرانی ضمن استقبال از این محصول ایرانی، بر این نکته تاکید کردند که ایران با اختراع و ساخت وسایل پزشکی به درمان دردهای بشر کمک میکند و این در حالی است که آمریکا همواره در دنیا به جنگ آفرینی پرداخته است. کاربران با کنایه گفتهاند که ایران در حالی به پیشرفتهای علمی خود ادامه داده که این کشور تحت شدیدترین تحریمهای بین المللی بوده است.
اسفنج هموستاتیک در گروه بندآورندههای خون قرار داشته و خونریزیهای مویرگی در بافتهای نرم را در جراحی ها بهسرعت کنترل می کند.این محصول قادر است تا ۶۰ برابر وزن خود خون جذب کند، در برابر شکنندگی مقاوم است، بهراحتی برش میخورد و بدون از دست دادن قوام، خونریزی را در کوتاهترین زمان مهار میکند.
ایران بهعنوان بزرگترین تولیدکننده تجهیزات پزشکی در منطقه غرب آسیا شناخته میشود. تجهیزات پزشکی ایرانی به بیش از ۵۵ کشور جهان صادر میشود.ایران در سال ۲۰۲۴ در زمینه بیوتکنولوژی رتبه اول را در میان کشورهای اسلامی کسب کرد. همچنین ۹۹ درصد داروهای بیوتکنولوژی در ایران بهصورت داخلی تولید میشوند. در ادامه تعدادی از اظهارات کاربران در این باره آمده است:
در حالی که دشمنان سعی در منزوی کردن ایران دارند، محققان آن به پیشرفتهایی که به بشریت کمک میکند، ادامه میدهند.
این در حالی است که آمریکا دوباره سرخک را برگرداند و تازه، (قرص) تایلنول و ختنه را مقصر ایجاد اوتیسم می داند. 🥴
این در حالی است که ایالات متحده هنوز در حال بحث در مورد این است که آیا مراقبتهای بهداشتی باید یک حق انسانی باشد یا یک کالای لوکس 💀
ایرانیان بهترین پزشکان را دارند. احتمالاً در طول زندگی خود در آمریکا با یک پزشک ایرانی ملاقات کردهاید. آنها به بیمار بسیار اهمیت میدهند و تشخیص آنها بهترین است. همه دوست دارند از پزشکان ایرانی استفاده کنند.
در حالی که چین و ایران در حال کشف چیزهایی هستند. ایالات متحده چه میکند؟ در نسلکشی غزه شرکت می کند.
قابل توجه است! این یک گام بزرگ دیگر برای نوآوری پزشکی است.
در حالی که سایر ملتها از نظر اخلاقی، معنوی، فرهنگی، علمی، نظامی و غیره در حال پیشرفت هستند،آمریکا به سرعت در ورطه خشم جبرانناپذیری فرو میرود.
منبع: فارس