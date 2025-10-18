حماس اعلام کرده که امشب اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گردان‌های القسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرده است که امشب ساعت ۱۰ شب به وقت محلی اجساد دو اسیر اسرائیلی را تحویل خواهد داد.

حماس شب گذشته نیز اعلام کرد که جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر در غزه پیدا شده و اواخر شب آن را تحویل صلیب سرخ داد.

رژیم اسرائیل علیرغم نقض متعدد آتش‌بس، مدعی شده در صورت بازنگشتن تمامی اجساد اسرای اسرائیل، نسل‌کشی را مجددا آغاز می‌کند.

اعتقاد بر این است که برخی از اجساد زیر انبوهی از آوار ایجاد شده توسط بمباران اسرائیل دفن شده‌اند که نیاز به ماشین‌آلات سنگین و فناوری پیشرفته اسکن دارد. افزون بر این، بسیاری از رزمندگان مقاومت که از محل اسرا محافظت یا آنها را ثبت می‌کردند، در حملات اسرائیل به شهادت رسیدند و اطلاعات حیاتی همراه با آنان از دست رفته است. به همین دلیل، دسترسی به این اسرا بسیار دشوار خواهد بود.

با این حال، حماس طبق توافق آتش‌بس به جست‌و‌جو برای یافتن باقی اجساد ادامه داده است. هرچند گفته می‌شود شناسایی برخی از آنها ممکن است نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته باشد.

