اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس قرار است فردا برای تعیین تکلیف وحید هاشمیان تشکیل جلسه بدهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس بعد از چند تساوی متوالی امشب اولین شکست خود را برابر تیم خیبر خرم آباد متحمل شد و قرار است جلسه هیئت مدیره باشگاه فردا برگزار شود تا اعضای هیئت مدیره تکلیف وحید هاشمیان را مشخص کنند.

این در حالی است که اکثر اعضای هیئت مدیره در جلسه قبلی از وحید هاشمیان حمایت کردند، اما به نظر می‌رسد با توجه به نتایج ضعیف و شکست سرخپوشان برابر خیبر خرم آباد، اعضا از حمایت خودشان پشیمان شدند و قصد دارند تصمیم دیگری برای نیمکت سرخپوشان بگیرند.

همچنین جلسه هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به دلیل اختلاف بین رضا درویش و اعضای هیئت مدیره در ۲ هفته گذشته برگزار نشد، اما گویا قرار است فردا جلسه مهم و سرنوشت سازی در باشگاه برگزار شود و در مورد وضعیت وحید هاشمیان تصمیم گیری شود.