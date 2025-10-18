دادگاه غزه، یک ابتکار بین‌المللی مستقل که در حال بررسی جنایات جنگی اسرائیل در غزه است، جلسه نهایی خود را بزودی در استانبول برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادگاه غزه، یک ابتکار بین‌المللی مستقل که در حال بررسی جنایات جنگی اسرائیل در غزه است، جلسه نهایی خود را از ۲۳ تا ۲۶ اکتبر در استانبول برگزار خواهد کرد.

این دادگاه به ریاست ریچارد فالک، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور فلسطین، دانشگاهیان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نمایندگان جامعه مدنی را در سالن کنفرانس جمیل بیرسل دانشگاه استانبول گرد هم خواهد آورد.

طی چهار روز، شرکت‌کنندگان شهادت بازماندگان، متخصصان پزشکی و کارشناسان را خواهند شنید، در حالی که محققان حقوق بین‌الملل شواهد جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در غزه را ارزیابی می‌کنند.

هدف این دادگاه مستندسازی جنایات، افزایش آگاهی جهانی و شناسایی مسئولان جنایات ارتکابی در منطقه محاصره شده است.

اعضای کمیته راهبری دادگاه شامل گزارشگران سابق سازمان ملل، مایکل لینک و هلال الور و همچنین کارشناسان حقوقی و حقوق، پنی گرین، راجی سورانی، کریگ مخیبر و وسام احمد هستند. اعضای هیئت منصفه شامل کنیز مراد، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی، غاده کرمی، دانشگاهی فلسطینی و کریستین چینکین، استاد حقوق بین‌الملل هستند.

این هیئت حکم نهایی خود را در ۲۶ اکتبر اعلام خواهد کرد. در طول هفته، رویداد‌های موازی، شهادت‌ها، اسناد و تحلیل‌های جنگ غزه را برجسته خواهند کرد.

دادگاه غزه که به عنوان یک ابتکار جامعه مدنی جهانی تأسیس شده است، می‌کوشد تا از طریق دیدگاه‌های تاریخی، سیاسی، فلسفی و حقوقی به مسئله فلسطین بپردازد و در عین حال پاسخگویی و عدالت را ترویج دهد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ غزه ، رژیم صهیونیستی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
لطفا اینو هم بررسی کنید در این دادگاهها
ارسال 58 کالای ساخت ترکیه به سرزمین های اشغالی
شاید اردوغان میخواهد به کمک صهیونیست ها بیاد
و اعتبار دادگاههای لاهه را زیر سوال ببرد
چرا به شکایت کشورهای افریقای جنوبی .برزیل وووو
علیه فرقه تروریستی و کودک کش صهیونیست در دادگاههای لاهه نمی‌پیوندند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
کمکهای اردوان به اسراییل را برسی بکنید موشک‌های که سرمردم غزه ریخته میشد فولادش ترکیه تامیین میکرد هرگز روابط ترکیه واسراییل قطع نشد در زمان محاصره فقط کشتیهای ترکیه بنام دولت خودگردان عازم سرزمینهای اشغالی میشدبه اینها رسیدگی شود خوب است
۰
۱
پاسخ دادن
