باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادگاه غزه، یک ابتکار بین‌المللی مستقل که در حال بررسی جنایات جنگی اسرائیل در غزه است، جلسه نهایی خود را از ۲۳ تا ۲۶ اکتبر در استانبول برگزار خواهد کرد.

این دادگاه به ریاست ریچارد فالک، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور فلسطین، دانشگاهیان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و نمایندگان جامعه مدنی را در سالن کنفرانس جمیل بیرسل دانشگاه استانبول گرد هم خواهد آورد.

طی چهار روز، شرکت‌کنندگان شهادت بازماندگان، متخصصان پزشکی و کارشناسان را خواهند شنید، در حالی که محققان حقوق بین‌الملل شواهد جنایات جنگی و نقض حقوق بشر در غزه را ارزیابی می‌کنند.

هدف این دادگاه مستندسازی جنایات، افزایش آگاهی جهانی و شناسایی مسئولان جنایات ارتکابی در منطقه محاصره شده است.

اعضای کمیته راهبری دادگاه شامل گزارشگران سابق سازمان ملل، مایکل لینک و هلال الور و همچنین کارشناسان حقوقی و حقوق، پنی گرین، راجی سورانی، کریگ مخیبر و وسام احمد هستند. اعضای هیئت منصفه شامل کنیز مراد، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی، غاده کرمی، دانشگاهی فلسطینی و کریستین چینکین، استاد حقوق بین‌الملل هستند.

این هیئت حکم نهایی خود را در ۲۶ اکتبر اعلام خواهد کرد. در طول هفته، رویداد‌های موازی، شهادت‌ها، اسناد و تحلیل‌های جنگ غزه را برجسته خواهند کرد.

دادگاه غزه که به عنوان یک ابتکار جامعه مدنی جهانی تأسیس شده است، می‌کوشد تا از طریق دیدگاه‌های تاریخی، سیاسی، فلسفی و حقوقی به مسئله فلسطین بپردازد و در عین حال پاسخگویی و عدالت را ترویج دهد.

منبع: آناتولی