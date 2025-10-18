سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی استان‌های کشور و آماده‌باش نیرو‌های امدادی و عملیاتی این جمعیت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد: امروز شنبه ۲۶ مهر، مناطقی از جنوب‌غرب استان کرمان از جمله شهرستان‌های عنبرآباد، کهنوج، فاریاب و جیرفت در معرض رگبار‌های شدید و سیل‌آسا قرار دارند و احتمال افزایش دبی رودخانه‌های فصلی در این مناطق بسیار بالاست. از شهروندان خواسته شده است از حضور در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق پرخطر خودداری کنند.

طبق بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، بارش‌ها در شبانه‌روز آینده در استان‌های گیلان، مرکز و شمال اردبیل، شمال‌شرق آذربایجان‌شرقی و مازندران نیز تداوم خواهد داشت.

روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد تیم‌های امدادی و عملیاتی این جمعیت در استان‌های یادشده به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

هموطنان از توقف و تردد در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند، هنگام بارش شدید از حضور در ارتفاعات خودداری کنند همچین در صورت نیاز به امدادرسانی می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

برچسب ها: هلال احمر ، سیلاب
خبرهای مرتبط
برخورد دو خودرو در محور آبیک – زیاران با ۶ مصدوم
۵ کشته و ۳ مصدوم بر اثر برخورد پژو ۲۰۶ و پارس در جاده سپیدان_شیراز
پویش «بادبادک‌های امید» با حضور دختران دادرس در بندر انزلی برگزار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دو نماینده مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شد
دستگیری عاملان قتل مرد صراف در میدان موج
اجرای طرح دستگیری زورگیران خشن در تهران
دستگیری کلاهبردار فضای مجازی در تهران
توزیع مرغ گرم در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار ۶ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ وزارت کشاورزی
ماجرای صدور کیفرخواست پرونده جدید نیشکر هفت‌تپه چیست؟
افتتاح سامانه شماره‌گذاری خودرو‌های مناطق آزاد سیستان و اینچه‌برون / تسهیل تردد و ساماندهی دقیق خودرو‌ها با ضوابط جدید
جاده چالوس یکطرفه شد
رشد بی‌رویه جمعیت در حریم تهران تهدیدی برای زیست‌پذیری شهر
آخرین اخبار
محمدی: ۶۶۴ کودک تحت پوشش بهزیستی تهران به آغوش خانواده بازگشتند
هشدار سیلاب در جنوب کرمان و شمال کشور؛ هلال‌احمر در حالت آماده‌باش
آمادگی کامل فرمانداری تهران برای برگزاری انتخابات سالم و قانون‌مدار شوراها
تأکید ایران بر «مدیریت هوشمند پسماند» در اجلاس بین‌المللی استانبول
افتتاح سامانه شماره‌گذاری خودرو‌های مناطق آزاد سیستان و اینچه‌برون / تسهیل تردد و ساماندهی دقیق خودرو‌ها با ضوابط جدید
انجام تست‌های رایگان غربالگری سرطان در جنوب غرب پایتخت
افتتاح ۷ مجموعه ورزشی همزمان با هفته تربیت بدنی/ مسابقات پاراقهرمان شهر برگزار می‌شود
ماجرای صدور کیفرخواست پرونده جدید نیشکر هفت‌تپه چیست؟
جاده چالوس یکطرفه شد
دستگیری عاملان قتل مرد صراف در میدان موج
شیوه‌نامه ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی تدوین و اجرا شده است
توسعه همکاری‌های ایران و ترکیه در حوزه محیط زیست و مدیریت منابع طبیعی
انتخابات تناسبی باید به سمت تخصص گرایی برود
توزیع مرغ گرم در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار ۶ هزار تومان ارزان‌تر از نرخ وزارت کشاورزی
رشد بی‌رویه جمعیت در حریم تهران تهدیدی برای زیست‌پذیری شهر
الگوسازی خانواده‌های موفق ورزشی؛ گامی مهم برای تحقق توسعه پایدار
افزایش ۶۷ درصدی مشارکت در چهارمین جشنواره بین‌المللی همام
احصا و ارسال ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر در غزه، لبنان و ایران به سازمان ملل و صلیب سرخ
مدیریت فشار اقتصادی باید اولویت اصلی تعزیرات باشد
ضرورت گویاسازی برنامه‌ها و اپلیکیشن‌های شهری برای نابینایان
تأکید ایران و آذربایجان بر گسترش همکاری‌های منطقه‌ای محیط زیستی
افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان کشوری تکذیب شد
۷۲ ساعت نفس‌گیر؛ ۳۱۵ مأموریت امدادی در سراسر کشور
ثبت ۹۰۰ هزار پرونده در سامانه اشتغال بهزیستی
اجرای طرح دستگیری زورگیران خشن در تهران
دو نماینده مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند
تداوم آلودگی هوای تهران نشان ناکارآمدی طرح‌های سالانه است
دستگیری کلاهبردار فضای مجازی در تهران
اعمال قانون بیش از ۷۵ هزار تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع‌ها در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴
انتقال چهار زندانی ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور