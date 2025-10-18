باشگاه خبرنگاران جوان ـ سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد: امروز شنبه ۲۶ مهر، مناطقی از جنوب‌غرب استان کرمان از جمله شهرستان‌های عنبرآباد، کهنوج، فاریاب و جیرفت در معرض رگبار‌های شدید و سیل‌آسا قرار دارند و احتمال افزایش دبی رودخانه‌های فصلی در این مناطق بسیار بالاست. از شهروندان خواسته شده است از حضور در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق پرخطر خودداری کنند.

طبق بررسی نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، بارش‌ها در شبانه‌روز آینده در استان‌های گیلان، مرکز و شمال اردبیل، شمال‌شرق آذربایجان‌شرقی و مازندران نیز تداوم خواهد داشت.

روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد تیم‌های امدادی و عملیاتی این جمعیت در استان‌های یادشده به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

هموطنان از توقف و تردد در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند، هنگام بارش شدید از حضور در ارتفاعات خودداری کنند همچین در صورت نیاز به امدادرسانی می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.