سخنگوی وزارت خارجه نقض مکرر آتش‌بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی و همچنین خودداری این رژیم از عمل به تعهد خود در بازگشایی گذرگاه رفح را به شدت محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه نقض مکرر آتش‌بس در نوار غزه از سوی رژیم صهیونیستی، از جمله حمله اخیر به خودروی حامل یک خانواده آواره فلسطینی در مسیر بازگشت به محل سکونتشان که منجر به شهادت ۱۱ نفر از جمله ۷ کودک و ۲ زن شد، و همچنین خودداری این رژیم از عمل به تعهد خود در بازگشایی گذرگاه رفح را به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به سابقه رژیم صهیونیستی در بدعهدی و نقض آتش‌بس در موارد مشابه، مسئولیت مستقیم کشور‌های ضامن را در این خصوص متذکر شد و خواستار اقدام مؤثر جامعه جهانی برای وادار کردن رژیم اشغالگر به توقف جنایات، خروج اشغالگران از غزه، دسترسی مردم غزه به غذا و کالا‌های مورد نیاز، و تسریع در روند محاکمه و مجازات جنایتکاران به منظور بازداشتن آنها از ارتکاب جنایات بیشتر شد.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
اشغال ۵۳ درصدی؛ نقشه ۳۷ پایگاه نظامی اسرائیل در نوار غزه + فیلم
احصا و ارسال ۱۰۰ مورد نقض حقوق بشر در غزه، لبنان و ایران به سازمان ملل و صلیب سرخ
دادگاه رسیدگی به جنایات غزه هفته آینده در استانبول تشکیل جلسه می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام تسلیت رهبر معظّم انقلاب در پی درگذشت سردار سرتیپ علیرضا افشار
پایان رزمایش مرکب دریایی امداد و نجات دریایی ۲۰۲۵
مهاجرانی: دولت کارگروه‌هایی برای رفع موانع تولیدکنندگان تشکیل داده است/ اعتبارِ کارت رفاهی به ۵ میلیارد ریال افزایش یافت
بقائی: ۲۲۳۱ پایان یافت/ هیچ تصمیمی در شورای امنیت درباره بازگشت تحریم‌ها اتخاذ نشده است
قالیباف قانون پیوستن ایران به CFT را به پزشکیان ابلاغ کرد
قنبری: فعال‌سازی اسنپ‌بک از سوی بسیاری از کشور‌ها غیرقانونی اعلام شده است
قالیباف: رویکرد برنامه هفتم مسئله‌محور است/ حل مسائل بدون پذیرش واقعیت‌ها ممکن نمی‌شود
هیچ مبنای قانونی و حقوقی برای ادامه تحریم‌های ایران پس از ۱۸ اکتبر وجود ندارد
عراقچی: هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، فاقد مبنای حقوقی است
پیوستن پزشکیان به پویش «مدرسه بساز» عملیاتی شد
آخرین اخبار
بقایی اقدام رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس در غزه را محکوم کرد
پیام معاون حقوقی وزارت خارجه درباره مقابله با اسنپ‌بک
پزشکیان: حتی اگر کسی مرتکب خلافی شد، ذره‌ای از حقوقش تضییع نشود
عارف: المپیک ۲۰۲۸ فرصت حیثیتی برای کشورمان است
دیدار سرکنسول جدید ایران در ارزروم ترکیه با عراقچی
پایان رزمایش مرکب دریایی امداد و نجات دریایی ۲۰۲۵
قنبری: فعال‌سازی اسنپ‌بک از سوی بسیاری از کشور‌ها غیرقانونی اعلام شده است
پیام تسلیت رهبر معظّم انقلاب در پی درگذشت سردار سرتیپ علیرضا افشار
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان
پیوستن پزشکیان به پویش «مدرسه بساز» عملیاتی شد
سند توسعه دریایی در حد کاغذ باقی نماند
مهاجرانی: دولت کارگروه‌هایی برای رفع موانع تولیدکنندگان تشکیل داده است/ اعتبارِ کارت رفاهی به ۵ میلیارد ریال افزایش یافت
کارآفرینی اجتماعی تزریق شرافت اجتماعی به سود و زیان اقتصادی است
قالیباف قانون پیوستن ایران به CFT را به پزشکیان ابلاغ کرد
بقائی: ۲۲۳۱ پایان یافت/ هیچ تصمیمی در شورای امنیت درباره بازگشت تحریم‌ها اتخاذ نشده است
هیچ مبنای قانونی و حقوقی برای ادامه تحریم‌های ایران پس از ۱۸ اکتبر وجود ندارد
عراقچی: هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، فاقد مبنای حقوقی است
قالیباف: رویکرد برنامه هفتم مسئله‌محور است/ حل مسائل بدون پذیرش واقعیت‌ها ممکن نمی‌شود
بیانیه وزارت امور خارجه ایران در مورد انقضای قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد
مجلس با دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران برخورد می‌کند
باید نسبت به سناریوی شرم‌الشیخ هوشیار بود
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۲۶ مهر
ایران، روسیه و چین به سازمان ملل درباره انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ نامه می‌نویسند
عراقچی: حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد