جشنواره انار اشرف بهشهر از تاریخ ٢ تا ٩ آبان ماه برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سمیه حسنی مدیر جهاد کشاورزی بهشهر گفت: جشنواره انار بهشهر از تاریخ ٢ تا ٩ آبان ماه ۱۴۰۴ در پارکینگ شرکت صنعتی بهپاک برگزار خواهد شد.

او افزود: این رویداد بزرگ فرهنگی، که امسال با عنوان "جشنواره بزرگ انار اشرف" همراه است، فرصتی منحصر‌به‌فرد برای معرفی شکوه و قدمت و کیفیت انار بهشهر و نمایش تنوع فرهنگی و سنت‌های بومی محلی به عموم مردم و گردشگران خواهد بود.

حسنی همچنین با اشاره به پتانسیل بالای شهرستان بهشهر به عنوان قطب تولید انار در استان مازندران، گفت: این جشنواره نه تنها به‌عنوان یک رویداد اقتصادی برای معرفی محصولات انار و صنایع دستی این شهرستان محسوب می‌شود، بلکه فرصتی ارزشمند برای ارتقاء همبستگی و وحدت ملی و معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان بهشهر به شمار می‌آید.