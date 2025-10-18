معاون سلامت اجتماعی بهزیستی تهران گفت: ۶۶۴ کودک از ۱۲۳۰ کودک تحت پوشش به خانواده‌هایشان بازگشته‌اند که این اقدام از گسست خانواده‌ها جلوگیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا محمدی، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران روز شنبه از تحول اساسی در سیاست‌های حمایتی سازمان خبر داد و گفت: تا چند سال پیش نگاه ما مرکزمحور بود، اما امروز تمام فعالیت‌ها خانواده‌محور شده است و از طرح میزبان به‌عنوان تجربه‌ای موفق یاد کرد که در آن خانواده‌ها داوطلبانه پذیرای کودکان می‌شوند تا از تجربه زندگی خانوادگی محروم نمانند.

وی همچنین از نقش ۸۶ مؤسسه خیریه و ۹۵ مرکز غیردولتی به‌عنوان امانتداران کودکان قدردانی کرد و ادامه داد: یکی از نمونه‌های موفق، همکاری با مؤسسه همیاران نگین هوشیار در برنامه‌های فرهنگی و ورزشی است.

معاون بهزیستی با تاکید بر تأثیر ورزش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: ورزش برای بچه‌های ما فقط تفریح نیست، مسیر زندگی است. در دوران جنگ تحمیلی نیز مردم تهران با عشق، کودکان را در خانه‌های خود پناه دادند و همان روحیه امروز نیز زنده است.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران اضافه کرد: تعداد نوزادان در شیرخوارگاه‌های استان از بیش از ۵۰۰ به کمتر از ۶۰ نفر کاهش یافته و این یعنی سیاست خانواده‌محوری موفق بوده است، اکنون بیش از ۲ هزار خانواده متقاضی فرزندخواندگی در استان تهران ثبت شده است، در حالی که کودک قابل واگذاری نداریم.

وی اضافه کرد: سازمان با ۱۷۲ خدمت تخصصی، اکنون بیش از ۳۳ هزار نفر را در مراکز شبانه‌روزی تحت پوشش دارد.

