باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش رسانههای محلی، نیروهای اسرائیلی روز شنبه به حومه استان قنیطره در جنوب سوریه حمله کردند و یک ایست بازرسی ایجاد کردند و غیرنظامیان را تهدید و مورد حمله قرار دادند.
تلویزیون دولتی سوریه در X اعلام کرد که «نیروهای اشغالگر اسرائیلی در جریان حمله خود به حومه قنیطره، یک ایست بازرسی در جادهای که شهرهای اوفانیا و جوباتا الخشب را به هم متصل میکند، ایجاد کردند و در عین حال اقدامات ارعاب و حمله علیه غیرنظامیان را انجام دادند.»
دولت سوریه هنوز در مورد ماهیت یا نتیجه این تهاجم که بخشی از نقض مداوم حاکمیت سوریه توسط اسرائیل است، اظهار نظری نکرده است.
در ماههای اخیر، ارتش اسرائیل علیرغم درخواستهای بینالمللی برای توقف نقض حاکمیت سوریه، چندین حمله فرامرزی به استانهای جنوبی سوریه، از جمله قنیطره، انجام داده است.
پس از سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، اسرائیل با تصرف منطقه حائل غیرنظامی، اشغال ارتفاعات جولان سوریه را گسترش داد، اقدامی که ناقض توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴ با سوریه بود.
منبع: آناتولی