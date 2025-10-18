نیرو‌های رژیم صهیونیستی در جریان حمله به حومه قنیطره در جنوب سوریه به غیرنظامیان حمله کردند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش رسانه‌های محلی، نیرو‌های اسرائیلی روز شنبه به حومه استان قنیطره در جنوب سوریه حمله کردند و یک ایست بازرسی ایجاد کردند و غیرنظامیان را تهدید و مورد حمله قرار دادند.

تلویزیون دولتی سوریه در X اعلام کرد که «نیرو‌های اشغالگر اسرائیلی در جریان حمله خود به حومه قنیطره، یک ایست بازرسی در جاده‌ای که شهر‌های اوفانیا و جوباتا الخشب را به هم متصل می‌کند، ایجاد کردند و در عین حال اقدامات ارعاب و حمله علیه غیرنظامیان را انجام دادند.»

دولت سوریه هنوز در مورد ماهیت یا نتیجه این تهاجم که بخشی از نقض مداوم حاکمیت سوریه توسط اسرائیل است، اظهار نظری نکرده است.

در ماه‌های اخیر، ارتش اسرائیل علیرغم درخواست‌های بین‌المللی برای توقف نقض حاکمیت سوریه، چندین حمله فرامرزی به استان‌های جنوبی سوریه، از جمله قنیطره، انجام داده است.

پس از سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، اسرائیل با تصرف منطقه حائل غیرنظامی، اشغال ارتفاعات جولان سوریه را گسترش داد، اقدامی که ناقض توافق‌نامه عدم درگیری ۱۹۷۴ با سوریه بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: تحولات سوریه ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
کرملین: موضوع بشار اسد در دیدار پوتین با الجولانی مطرح نشد
الجولانی خواستار استرداد «بشار اسد» است
استقبال پوتین از الجولانی در مسکو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک کشتی در نزدیکی یمن
دریافت پیکر ۱۵ شهید اسیر دیگر؛ آثار شکنجه بر پیکر شهدای فلسطینی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
رژیم صهیونیستی بیش از ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
اتحادیه اروپا خواستار تسهیل بازگرداندن اتباع افغانستان شد
جان باختن بازیکنان کریکت؛ افغانستان از مسابقات ۲۰ اوره انصراف داد
آخرین اخبار
گذرگاه رفح روز دوشنبه برای بازگشت فلسطینیان باز می‌شود
تظاهرات گسترده در منچستر در حمایت از فلسطین + فیلم
گروهان‌های قدس مسئولیت عملیات ضدصهیونیستی را بر عهده گرفت
احتمال اعزام ونس به سرزمین‌های اشغالی برای اجرای مراحل بعدی آتش‌بس
بازگشت پیکر‌های شهدای غزه بدون اعضای حیاتی بدن
افزایش چشمگیر کودکان بی‌سرپرست در غزه
حماس امشب جسد دو اسیر دیگر را تحویل می‌دهد
آغاز اعتراضات گسترده علیه ترامپ در سراسر آمریکا + تصاویر
طرح شورای امنیت برای واگذاری کنترل غزه به یک نیروی بین‌المللی
حمله نیرو‌های اسرائیلی به غیرنظامیان در جنوب سوریه
دادگاه رسیدگی به جنایات غزه هفته آینده در استانبول تشکیل جلسه می‌دهد
حماس: عملیات طوباس نشان‌دهنده شکست‌ناپذیری مقاومت در کرانه باختری است
دفتر نتانیاهو: گذرگاه رفح «تا اطلاع ثانوی» بازگشایی نخواهد شد
اتریش از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه حمایت می‌کند
پاکستان و افغانستان مذاکرات صلحی را در دوحه برگزار کردند
تظاهرات علیه نظامی‌سازی اتحادیه اروپا و درگیری با روسیه در وین
شهادت یک لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک کشتی در نزدیکی یمن
شهادت ۲۷ فلسطینی از زمان اعلام آتش‌بس
رژیم صهیونیستی بیش از ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است
ونس و ویتکاف روز دوشنبه به اراضی اشغالی سفر می‌کنند
درخواست عضویت ارمنستان در اتحادیه اروپا تا یک‌سال آینده
کاخ سفید دیدار احتمالی ترامپ با کیم جونگ اون را بررسی می‌کند
شهادت ۱۰۰۱ نفر در کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳
فرمانده ارتش پاکستان: راه‌حل دو دولتی تنها راه صلح پایدار در فلسطین است
دریافت پیکر ۱۵ شهید اسیر دیگر؛ آثار شکنجه بر پیکر شهدای فلسطینی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
حماس: یورش‌های صهیونیست‌ها هرگز اراده ملت فلسطین را درهم نمی‌شکند
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
ادامه جنایات صهیونیست‌ها در غزه؛ شمار شهدای نقض آتش‌بس به ۳۴ شهید و ۱۲۲ مجروح رسید