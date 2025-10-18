باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی رحمتی سرمربی تیم خیبر خرم آباد پس از پیروزی تیمش برابر پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر اظهار کرد: قبل از هر چیز باید از عبدی، مالک باشگاه تشکر کنم. در سه بازی که نتیجه نگرفتیم، مثل کوه پشت ما ایستاد. از تماشاگران هم تشکر ویژه دارم. جو ورزشگاه واقعاً وحشتناک بود و انرژی آنها باعث شد تا دقیقه آخر بجنگیم. ثمره این حمایت، همان گل دقیقه نود بود.
رحمتی درباره عملکرد تیمش مقابل پرسپولیس گفت: پرسپولیس تیم بزرگ و پرمهرهای است. برای ضربات ایستگاهی و کرنرهای آنها برنامه داشتیم. بعد از گل خورده، آنها بهتر شدند، اما بازیکنان من واقعاً سنگ تمام گذاشتند و تیمی یکدل و جنگنده بودند. از ابتدای بازی پرسپولیس را تحت فشار گذاشتیم و در شروع نیمه دوم هم میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم.
او درباره عملکرد وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، نیز گفت: هاشمیان برادر بزرگ من است و تیم خوبی ساخته. ما میدانستیم پرسپولیس چطور بازی میکند. نباید دنبال سوزاندن سرمایههای فوتبال کشور باشیم. وقتی کسی مثل هاشمیان سرمربی میشود باید به او زمان بدهند تا نتیجه بگیرد، نه اینکه بعد از سه هفته مورد هجمه قرار بگیرد. او بازیکن بزرگی برای تیم ملی بوده و جز رفاقت و رفتار حرفهای چیزی از او ندیدم.
رحمتی ادامه داد: در نیمه دوم هم مثل نیمه اول خوب شروع کردیم و موقعیت داشتیم، اما فشار جو و کمتجربگی باعث شد از فرصتها استفاده نکنیم. طبیعی بود هر چه به دقایق پایانی نزدیک میشدیم عقبتر برویم، اما روی ضدحملات هم خطرناک بودیم.
او درباره گلزن تیمش گفت:عیسی مرادی فقط ۲ هفته است به ما اضافه شده، اما خیلی زود با تیم هماهنگ شد. خدا مزد زحمت و صبرش را به او داد.
سرمربی خیبرخرم آباد درباره وضعیت تیم خود گفت: از روز اول گفتهام میخواهیم تیمی جوان و جسور بسازیم. از بازیکنانم هر چه بخواهم در زمین انجام میدهند. بهشدت به آنها افتخار میکنم. لیاقت این تیم بسیار بالاتر از جایگاه فعلی است.
او درباره رقابت در دروازه تیم خیبر خرم آباد گفت:ما ۴ دروازهبان خیلی خوب داریم. زمانی که پورحمیدی بازی میکرد، دیناروند هم با تمرکز بالا تمرین میکرد. این رقابت سالم باعث پیشرفت هر ۲ میشود.
رحمتی در پایان درباره قضاوت داور مسابقه گفت: تیم داوری عملکرد خوبی داشت. از داوران، کمکداوران و تیم VAR تشکر میکنم. امیدوارم در همه بازیها، داوران بهترین بازیکن زمین باشند.