باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب هفته هفتم سری آ ایتالیا، تیم تورینو میزبان ناپولی بود که با یک گل به پیروزی رسید.

تک گل این مسابقه را مهاجم سابق ناپولی و کنونی تورینو یعنی جووانی سیمئونه در دقیقه ۳۲ به ثمر رساند. در ثانیه‌های پایانی بازی، نوآ لانگ موفق شد گل تساوی را برای ناپولی به ثمر برساند، اما داور پس از بررسی VAR، این گل را دلیل آفساید رد کرد.

با این شکست، ناپولی ۱۵ امتیاز باقی ماند و در رتبه دوم قرار گرفت. احتمال این‌که شاگردان کونته در پایان هفته به رتبه‌های پایین‌تر نیز نزول کنند، بسیار زیاد است. تورینو هم دومین پیروزی فصل خود را جشن گرفت و به رتبه سیزدهم جدول صعود کرد.