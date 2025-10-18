شکست‌ناپذیران این فصل بوندسلیگا به مصاف هم رفتند که بایرن موفق شد دو بر یک دورتموند را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مهمترین دیدار هفته هفتم بوندس لیگای آلمان، تیم‌های بایرن مونیخ و دورتموند دربی درکلاسیکر را در ورزشگاه آلیانز آرنای مونیخ برگزار کردند که شاگردان کمپانی با نتیجه ۲-۱ به پیروزی رسیدند.

مهاجم انگلیسی دوباره دست به کار شد و تیمش را با ضربه‌ی سری تماشایی در دقیقه ۲۲ پیش انداخت. ارسال کرنر از یوشوا کیمیش با پرشی برق‌آسا از کین همراه شد و توپ مثل گلوله‌ای به سقف دروازه کوبل چسبید. این گل نه‌تنها بایرن را در دِر کلاسیکر آلمان جلو انداخت، بلکه رکورد شخصی عجیب کین را هم بهتر کرد. او حالا در ۹ بازی پیاپی در تمام رقابت‌ها گل زده است؛ هفت بار برای بایرن، دو بار برای تیم ملی انگلیس. آخرین باری که کین در هیچ مسابقه‌ای گل نزد، ششم سپتامبر مقابل آندورا بود.

در دقیقه ۷۹ نوبت به مایکل اولیسه رسید تا با باز کردن دروازه کوبل، آمار گل‌های زده خود در این فصل را به عدد ۴ برساند. سرمربی دورتموند در دقیقه ۷۳ جوب بلینگام را وارد زمین کرد و اشتباه او تنها ۶ دقیقه بعد به گل دوم بایرن منجر شد.  

این پایان کار نبود و دورتموند در دقیقه ۸۴ اختلاف را به حداقل رساند. ارسال جولیان ریرسون از سمت راست به دهانه دروازه رسید و یولیان برانت با نخستین لمس توپ خود بعد از ورود به زمین گل نخست دورتموند را به ثمر رساند. این تنها چهارمین گل خورده بایرن در کل رقابت‌های فصل جدید بوندس‌لیگا به شمار می‌رفت.

تحمل فشار سنگین زنبور‌ها در دقایق پایانی باعث شد طلسم ۲ ساله درکلاسیکر برای باواریایی‌ها به پایان برسد و بایرن برای نخستین بار در ۴ تقابل اخیر از سد دورتموند عبور کرد.  

بایرن حالا با ۲۱ امتیاز کامل در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ بوندس‌لیگای یک آلمان قرار دارد و لایپزیش با ۱۶ امتیاز نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده باواریایی‌ها به شمار می‌رود. دورتموند با ۱۴ امتیاز در جایگاه چهارم جدول قرار دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

 

برچسب ها: بایرن مونیخ ، بوندس لیگای آلمان
خبرهای مرتبط
پروژه ۱۰ ساله در بایرن/ اولیسه تا ۲۰۳۱ در مونیخ می‌ماند
هری کین در رویای کسب توپ طلا
رکورد چشم‌گیر انگلیس با توخل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیانیه رسمی باشگاه الریان قطر در مورد صابر کاظمی
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
پرسپولیس ۱ - ۲ خیبر خرم آباد/ شاگردان رحمتی نخستین باخت پرسپولیس را رقم زدند
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
واکنش رسانه‌های کره‌ای به اظهارات قلعه‌نویی: مقایسه شما با واقعیت سازگار نیست
رئیس فدراسیون بیسبال ژاپن به تهران می‌آید/ آمادگی قدرت اول دنیا برای اعزام مربیان پایه به ایران
حریف استقلال در لیگ قهرمانان دوشنبه به تهران می‌آید
برتری مطلق استقلال مقابل مس رفسنجان در لیگ برتر
آخرین اخبار
فولام ۰ - ۱ آرسنال/ یک برد دیگر به شکل همیشگی+ فیلم
هاشمیان: نتیجه عادلانه‌ای در بازی با خیبر رقم نخورد/ پرسپولیس با قدرت برمی‌گردد
بایرن مونیخ ۲ - ۱ دورتموند/ فتح درکلاسیکر به دست شاگردان کمپانی+ فیلم
تورینو ۱ - ۰ ناپولی/ شکست کونته با گل شاگرد سابق+ فیلم
درویش از مدیرعاملی پرسپولیس استعفا کرد
رحمتی: نباید سرمایه بزرگی مثل هاشمیان را بسوزانیم
سرنوشت هاشمیان در گرو جلسه فردای هیئت مدیره پرسپولیس
شمس آذر ۰ - ۱ فجر شهید سپاسی/ شاگردان قربانی با ۳ امتیاز راهی شیراز شدند + فیلم
بارسلونا ۲ - ۱ ژیرونا/ پیروزی در لحظات پایانی با گل آرائوخو+ فیلم
ذوب آهن ۱ - ۱ فولاد خوزستان/ نبرد شاگردان حدادی فر و گل محمدی برنده نداشت + فیلم
پیروزی منچسترسیتی با درخشش هالند/ نیوکاسل شکست خورد + فیلم
شکست تیم ملی فوتسال ایران مقابل روسیه
در بازی تدارکاتی دنبال نتیجه نیستیم/ هدف ما توسعه فنی و هارمونی تاکتیکی است
ناتینگهام فارست ۰ - ۳ چلسی/ آبی‌های لندن حکم اخراج پوستکوگلو را امضا کردند
نوجوانان ایران میزبان خود را گلباران کردند
پرسپولیس ۱ - ۲ خیبر خرم آباد/ شاگردان رحمتی نخستین باخت پرسپولیس را رقم زدند
پیکان ۰ - ۱ آلومینیوم اراک / چهارمین پیروزی پیاپی شاگردان حسینی + فیلم
برتری مطلق استقلال مقابل مس رفسنجان در لیگ برتر
رئیس فدراسیون بیسبال ژاپن به تهران می‌آید/ آمادگی قدرت اول دنیا برای اعزام مربیان پایه به ایران
بیانیه رسمی باشگاه الریان قطر در مورد صابر کاظمی
علیرضا مرتاضی فردا به مصاف نماینده بحرین می‌رود
اسبقیان: محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم/ واگذاری مجموعه تنیس استقلال قطعاً از مزایده خارج می‌شود
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه
تلخابی: از چندپاره شدن پرورش اندام جلوگیری می‌کنم
ایران در جایگاه پنجم بخش تیمی قرار گرفت
تلخابی رئیس فدراسیون بدنسازی شد
واکنش رسانه‌های کره‌ای به اظهارات قلعه‌نویی: مقایسه شما با واقعیت سازگار نیست
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
مجیدی در آستانه اخراج از تیم اماراتی