باشگاه خبرنگاران جوان - در مهمترین دیدار هفته هفتم بوندس لیگای آلمان، تیمهای بایرن مونیخ و دورتموند دربی درکلاسیکر را در ورزشگاه آلیانز آرنای مونیخ برگزار کردند که شاگردان کمپانی با نتیجه ۲-۱ به پیروزی رسیدند.
مهاجم انگلیسی دوباره دست به کار شد و تیمش را با ضربهی سری تماشایی در دقیقه ۲۲ پیش انداخت. ارسال کرنر از یوشوا کیمیش با پرشی برقآسا از کین همراه شد و توپ مثل گلولهای به سقف دروازه کوبل چسبید. این گل نهتنها بایرن را در دِر کلاسیکر آلمان جلو انداخت، بلکه رکورد شخصی عجیب کین را هم بهتر کرد. او حالا در ۹ بازی پیاپی در تمام رقابتها گل زده است؛ هفت بار برای بایرن، دو بار برای تیم ملی انگلیس. آخرین باری که کین در هیچ مسابقهای گل نزد، ششم سپتامبر مقابل آندورا بود.
در دقیقه ۷۹ نوبت به مایکل اولیسه رسید تا با باز کردن دروازه کوبل، آمار گلهای زده خود در این فصل را به عدد ۴ برساند. سرمربی دورتموند در دقیقه ۷۳ جوب بلینگام را وارد زمین کرد و اشتباه او تنها ۶ دقیقه بعد به گل دوم بایرن منجر شد.
این پایان کار نبود و دورتموند در دقیقه ۸۴ اختلاف را به حداقل رساند. ارسال جولیان ریرسون از سمت راست به دهانه دروازه رسید و یولیان برانت با نخستین لمس توپ خود بعد از ورود به زمین گل نخست دورتموند را به ثمر رساند. این تنها چهارمین گل خورده بایرن در کل رقابتهای فصل جدید بوندسلیگا به شمار میرفت.
تحمل فشار سنگین زنبورها در دقایق پایانی باعث شد طلسم ۲ ساله درکلاسیکر برای باواریاییها به پایان برسد و بایرن برای نخستین بار در ۴ تقابل اخیر از سد دورتموند عبور کرد.
بایرن حالا با ۲۱ امتیاز کامل در صدر جدول ردهبندی رقابتهای فصل ۲۶-۲۰۲۵ بوندسلیگای یک آلمان قرار دارد و لایپزیش با ۱۶ امتیاز نزدیکترین تعقیبکننده باواریاییها به شمار میرود. دورتموند با ۱۴ امتیاز در جایگاه چهارم جدول قرار دارد.