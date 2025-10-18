گزارش‌ها نشان می‌دهد نظامیان اسرائیلی به طور سیستماتیک اعضای داخلی بدن شهدای فلسطینی را ربوده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -گزارش‌ها و شواهد تکان‌دهنده نشان می‌دهد که پیکر‌های فلسطینی‌هایی که در جریان نسل‌کشی در غزه از بیمارستان‌ها، گورستان‌ها و خانه‌ها ربوده شده بودند، بدون اعضای بدنشان بازگردانده شده‌اند.

 این نشانه‌ای از برداشت سیستماتیک اعضای بدن است و شواهد مستند طولانی‌مدتی را تقویت می‌کند که رژیم اسرائیل همچنان به ارتکاب وحشتناک‌ترین جنایات خود علیه بشریت ادامه می‌دهد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد کبد و قرنیه بیشترین اعضایی بوده‌اند که نظامیان اسرائیلی در کمال قساوت از بدن شهدا برداشت کرده‌اند.

مقامات غزه روز جمعه ارتش رژیم اسرائیل را به سرقت اعضای بدن فلسطینیان متهم کردند و خواستار تشکیل کمیته‌ای بین‌المللی برای بررسی این «جنایت هولناک» شدند. اسماعیل ثوابتا، مدیر دفتر رسانه‌ای دولت، به خبرگزاری آناتولی گفت: «اشغالگران (اسرائیلی) در سه روز گذشته ۱۲۰ جسد را از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل داده‌اند. بیشتر آنها در شرایط اسفناکی به آنجا رسیده‌اند». او افزود: «بخش‌هایی از بسیاری از اجساد، از جمله چشم، قرنیه و سایر اندام‌ها، مفقود شده است.» 

وی این اقدام را «جنایتی وحشیانه» خواند و گفت که این امر تأیید می‌کند که ارتش اسرائیل «در حالی که اجساد را در دست داشته، اعضای بدن انسان را دزدیده است.» این مقام فلسطینی از جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواست تا «فوراً یک کمیته تحقیق بین‌المللی تشکیل دهند تا اسرائیل را به خاطر نقض‌های جدی علیه اجساد شهدا و سرقت اعضای بدن آنها پاسخگو کند.»

کمپین ملی فلسطین برای بازیابی اجساد شهدا اعلام کرده که رژیم اسرائیل در حال حاضر پیکر‌های ۷۳۵ اسیر فلسطینی، از جمله ۶۷ کودک، را در اختیار دارد.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: شهدای فلسطینی ، جنایات اسرائیل ، نوار غزه
