باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران پس از شکست تیمش برابر خیبر خرمآباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: این نتیجه با روند بازی ما همخوانی نداشت. بازیکنانم با تمام توان جنگیدند، اما فوتبال روی دیگر خود را در دقایق پایانی به ما نشان داد. متأسفانه هر نتیجهای را پیشبینی میکردیم، به جز این شکست را پیش بینی نکرده بودیم. با وجود شروع خوب و خلق موقعیتهای زیاد، نتیجه عادلانهای رقم نخورد. از موقعیتهایمان استفاده نکردیم و بهعنوان سرمربی از این نتیجه راضی نیستم. فوتبال در لحظات پایانی روی دیگری را به ما نشان داد و حقمان این نتیجه نبود.
هاشمیان بیان کرد: در گلزنی شاید عملکردمان مطلوب نباشد، اما در خلق موقعیت واقعاً موفق بودیم. شانسهای متعددی داشتیم و بازیکنانم تلاش خود را کردند. هفته گذشته تیم کامل نبود، چون ملیپوشان تازه برگشته بودند. با وجود شرایط بدنی، امروز از آنها استفاده کردیم، اما بدشانسی نگذاشت توپها گل شود و برخلاف جریان بازی گل خوردیم.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد: در گل آخر دو بازیکن حریف میان چند نفر از ما قرار گرفتند و در لحظهای که دنبال برد بودیم ضربه خوردیم. تیم ما برای پیروزی وارد زمین شده بود و در ضدحمله غافلگیر شد. هدف ما همیشه برد است و در بازیهای آینده برای جبران تلاش خواهیم کرد تا هواداران راضی باشند.
هاشمیان تصریح کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است و طبیعی است که هواداران از ما قهرمانی بخواهند. آنها حق دارند ناراحت باشند. من و بازیکنانم پس از بازی بسیار ناراحت بودیم که نتوانستیم دل هواداران را شاد کنیم. با این حال همه، ما امروز تمام توان خود را گذاشتیم و نتیجه با کیفیت بازی همخوانی نداشت.
او خاطر نشان کرد: تماشاگران دیدند بازیکنان با تمام وجود جنگیدند، اما نتیجه به سود ما نشد. از دیروز که به این شهر آمدیم، میزبانی بسیار خوبی دیدیم. از مسئولان، عوامل برگزاری مسابقه، هتل و نیروی انتظامی که از بدو ورود تا پایان بازی همراهیمان کردند، تشکر میکنم. مردم این شهر بسیار محترم و خونگرم هستند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: در مورد صحنه آخر باید بگویم همیشه برای تصمیم داوران احترام قائلم. تیم داوری تلاش خود را کرد و من معتقدم باید روی خودمان تمرکز کنیم نه داوری. قضاوت خوب بود و پس از ویدیوچک تصمیم درست گرفته شد. از کادر داوری بابت زحماتشان تشکر میکنم.
هاشمیان ادامه داد: جو ورزشگاه طبیعی بود، چون هواداران تیم میزبان حضور پرشوری داشتند، اما طرفداران ما نیز با انرژی بالا تیم را تشویق کردند. شرمنده آنها هستیم که نتوانستیم با وجود حمایت پرشورشان نتیجه لازم را بگیریم و امیدوارم در بازیهای بعدی جبران کنیم.
وی تأکید کرد: میدانستیم تیم حریف پس از چند شکست به میدان میآید و برای جبران با تمام توان بازی میکند. در نیمه دوم سراپا هجومی شدیم و حتی بازیکنانی را که تازه چند جلسه با ما تمرین کرده بودند وارد زمین کردیم. میدانستیم امکان ضدحمله وجود دارد، اما هدفمان فقط پیروزی بود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه «گل دقایق پایانی خیبر عادلانه نبود.»، گفت : پیش از آن شانسهای زیادی داشتیم، از جمله موقعیتهای عالی علیپور و شوت زیبای عمری که میتوانست نتیجه را تغییر دهد. متأسفانه در فوتبال گاهی بهترین عملکرد هم به نتیجه ختم نمیشود و زمان جبران از دست میرود.
هاشمیان اضافه کرد: در این بازی مالکیت توپ و خلق موقعیت کاملاً در اختیار ما بود، اما در دقایق آخر تمرکزمان از بین رفت و گل خوردیم. این مسئله ناشی از عدم تصمیمگیری درست در لحظات پایانی بود که باید در تمرینات روی آن کار کرده و چنین اشتباهاتی را تکرار نکنیم.
او ادامه داد: ضربه سری که علیپور زد از دید من بهعنوان یک بازیکن سابق سرزن، ضربهای سخت و دقیق بود، اما دروازهبان حریف فوقالعاده عمل کرد. همچنین شوت عمری با واکنشی عالی مهار شد و نشان داد گلر حریف روز درخشانی داشت و در نتیجه نهایی تأثیرگذار بود.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: در روزهای اخیر تمرینهای گلزنی متعددی داشتیم و روی موقعیتسازی کار کرده بودیم. هدف ما بازیسازی روی زمین است نه ارسال بلند یا وقتکشی. پرسپولیس میخواهد فوتبال سالم و پاک ارائه کند و این مسیر را ادامه میدهد تا ثمره آن در نتایج دیده شود.
او همچنین تصریح کرد: در سه بازی اخیر حداقل هفت تا هشت موقعیت صد درصد گل داشتیم، اما تبدیل به گل نشدند. اگر از این فرصتها استفاده کرده بودیم، جایگاه متفاوتی در جدول داشتیم. فوتبال گاهی بیرحم است و باید از اشتباهات درس گرفت تا در ادامه مسیر قویتر شویم.
هاشمیان صحبتهای خود را اینطور ادامه داد: این بازی به ما نشان داد که نباید حتی برای چند لحظه تمرکزمان را از دست بدهیم. در دقیقه 90 فوتبال تغییر مسیر میدهد و تیمی که برتر است امکان دارد بازنده شود. باید یاد بگیریم تا آخرین لحظه بجنگیم و ساده گل نخوریم. با وجود تمام مشکلات، روحیه تیمی بسیار بالاست. بازیکنان میدانند مسئولیت سنگینی بر دوش دارند و برای سربلندی پرسپولیس میجنگند.
سرمربی تیم فوتبال اظهار کرد: در هر مسابقه باید تمرکزمان روی کار خودمان باشد. ما بهانهای از داوری یا شرایط زمین نمیآوریم. باور دارم نتیجه را خودمان باید بسازیم و این نگاه را در تیم نهادینه کردهایم تا پرسپولیس همیشه پرقدرت ظاهر شود.
هاشمیان تصریح کرد: امروز فوتبال به ما یادآوری کرد که هیچ تیمی را نباید دستکم بگیریم. خیبر باانگیزه بازی کرد و از تک موقعیت خود بهترین استفاده را برد. با این حال پرسپولیس تیم بزرگی است و این شکست مانع ادامه مسیر ما نخواهد شد. از هواداران میخواهم همانطور که همیشه حامی ما بودهاند در ادامه فصل نیز کنار تیم بمانند. بازیکنان میدانند دل میلیونها نفر به این پیراهن بسته است و تمام تلاششان را برای بازگرداندن شادی به هواداران انجام خواهند داد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: باید واقعبین باشیم و بپذیریم فوتبال مجموعهای از اشتباهات است. ما از اشتباهات خود درس میگیریم و برای جبران آمادهایم. هدف اصلی ما بازگشت به مسیر پیروزی و رضایت هواداران است که همیشه پشتیبان ما بودهاند.
هاشمیان ادامه داد: بازیکنان جوان تیم انگیزه بالایی دارند و از آنها حمایت خواهم کرد. تیم ما در حال هماهنگی بیشتر است و به مرور عملکرد بهتری خواهد داشت. من به آینده پرسپولیس خوشبین هستم و ایمان دارم نتایج خوب در راه است. تلاش میکنیم با تمرکز بر تمرینات گلزنی و هماهنگی در خط دفاع، ضعفها را برطرف کنیم. برنامههایی برای بازیهای آینده داریم تا در دقایق ابتدایی نتیجه را رقم بزنیم و تحت فشار پایانی قرار نگیریم.
او گفت: از نظر روحی تیم در وضعیت خوبی است. با وجود فشارها، بازیکنان روحیه خود را حفظ کردهاند و این برای من ارزشمند است. پرسپولیس همیشه با انگیزه و ایمان وارد زمین میشود و این مسیر ادامه دارد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد : از رسانهها و خبرنگاران تشکر میکنم که با احترام و دقت پرسشهای فنی مطرح میکنند. ارتباط درست میان رسانه و تیم میتواند در رشد فوتبال کشور مؤثر باشد و من همیشه از نقد منصفانه استقبال میکنم.
هاشمیان تصریح کرد: مردم لرستان مردمی خونگرم و فوتبالدوست هستند و از حضور در این شهر احساس خوبی داشتیم. امیدوارم فوتبال در این منطقه بیش از پیش رشد کند چون پتانسیل بالایی برای توسعه دارد و حضور پرشور هواداران به مسابقه روح بخشید.
او گفت: پرسپولیس همچنان در مسیر قهرمانی است و این شکست چیزی از ارزشهای تیم کم نمیکند. ما از اشتباهات درس میگیریم، برنامهریزی میکنیم و با قدرت به رقابتهای بعدی برمیگردیم تا دل هواداران را شاد کنیم.
هاشمیان در پایان گفت: اطمینان دارم هواداران واقعی پرسپولیس میدانند تیم در مسیر درستی حرکت میکند. ما با اتحاد، ایمان و تلاش به روزهای اوج بازمیگردیم و پرسپولیس همیشه تیمی است که از شکستها درس میگیرد و قویتر برمیگردد.