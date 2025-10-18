آرسنال با غلبه بر فولام جایگاه خود در صدر جدول را تثبیت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان دیداری از هفته هشتم لیگ برتر تیم آرسنال در بازی خارج از خانه با تک گل تروسار، فولام را شکست دادند.  

آرسنال مثل همیشه در این مسابقه هم روی یک ارسال کرنر و ضربه سر به گل رسید. در کل این مسابقه هیچ شوت در چارچوبی به سمت دروازه رایا شلیک نشد.

روند شکست‌ناپذیری توپچی‌ها به ۸ مسابقه متوالی در تمام رقابت‌ها و روند کلین‌شیت‌های متوالی تیم آرتتا به ۳ دیدار پی‌درپی رسید.  

آرسنال با این پیروزی ۱۹ امتیازی شد و جایگاه خود در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس را تثبیت کرد. منچسترسیتی با ۱۶ امتیاز در رده دوم قرار گرفته و لیورپول در صورت پیروزی در مسابقه حساب فردا شب مقابل منچستر یونایتد با ۱۸ امتیاز به جایگاه دوم برمی‌گردد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، آرسنال
خبرهای مرتبط
لیگ برتر انگلیس؛
ناتینگهام فارست ۰ - ۳ چلسی/ آبی‌های لندن حکم اخراج پوستکوگلو را امضا کردند
لیگ برتر انگلیس؛
پیروزی منچسترسیتی با درخشش هالند/ نیوکاسل شکست خورد + فیلم
گواردیولا: رودری هنوز آماده نیست/ وضعیت عمر مرموش بهتر شده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بیانیه رسمی باشگاه الریان قطر در مورد صابر کاظمی
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه
شانس قهرمانی تیم‌ملی در جام جهانی چقدر است؟
پرسپولیس ۱ - ۲ خیبر خرم آباد/ شاگردان رحمتی نخستین باخت پرسپولیس را رقم زدند
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
واکنش رسانه‌های کره‌ای به اظهارات قلعه‌نویی: مقایسه شما با واقعیت سازگار نیست
رئیس فدراسیون بیسبال ژاپن به تهران می‌آید/ آمادگی قدرت اول دنیا برای اعزام مربیان پایه به ایران
حریف استقلال در لیگ قهرمانان دوشنبه به تهران می‌آید
برتری مطلق استقلال مقابل مس رفسنجان در لیگ برتر
آخرین اخبار
فولام ۰ - ۱ آرسنال/ یک برد دیگر به شکل همیشگی+ فیلم
هاشمیان: نتیجه عادلانه‌ای در بازی با خیبر رقم نخورد/ پرسپولیس با قدرت برمی‌گردد
بایرن مونیخ ۲ - ۱ دورتموند/ فتح درکلاسیکر به دست شاگردان کمپانی+ فیلم
تورینو ۱ - ۰ ناپولی/ شکست کونته با گل شاگرد سابق+ فیلم
درویش از مدیرعاملی پرسپولیس استعفا کرد
رحمتی: نباید سرمایه بزرگی مثل هاشمیان را بسوزانیم
سرنوشت هاشمیان در گرو جلسه فردای هیئت مدیره پرسپولیس
شمس آذر ۰ - ۱ فجر شهید سپاسی/ شاگردان قربانی با ۳ امتیاز راهی شیراز شدند + فیلم
بارسلونا ۲ - ۱ ژیرونا/ پیروزی در لحظات پایانی با گل آرائوخو+ فیلم
ذوب آهن ۱ - ۱ فولاد خوزستان/ نبرد شاگردان حدادی فر و گل محمدی برنده نداشت + فیلم
پیروزی منچسترسیتی با درخشش هالند/ نیوکاسل شکست خورد + فیلم
شکست تیم ملی فوتسال ایران مقابل روسیه
در بازی تدارکاتی دنبال نتیجه نیستیم/ هدف ما توسعه فنی و هارمونی تاکتیکی است
ناتینگهام فارست ۰ - ۳ چلسی/ آبی‌های لندن حکم اخراج پوستکوگلو را امضا کردند
نوجوانان ایران میزبان خود را گلباران کردند
پرسپولیس ۱ - ۲ خیبر خرم آباد/ شاگردان رحمتی نخستین باخت پرسپولیس را رقم زدند
پیکان ۰ - ۱ آلومینیوم اراک / چهارمین پیروزی پیاپی شاگردان حسینی + فیلم
برتری مطلق استقلال مقابل مس رفسنجان در لیگ برتر
رئیس فدراسیون بیسبال ژاپن به تهران می‌آید/ آمادگی قدرت اول دنیا برای اعزام مربیان پایه به ایران
بیانیه رسمی باشگاه الریان قطر در مورد صابر کاظمی
علیرضا مرتاضی فردا به مصاف نماینده بحرین می‌رود
اسبقیان: محدودیتی برای میزبانی قائل نیستیم/ واگذاری مجموعه تنیس استقلال قطعاً از مزایده خارج می‌شود
پیروزی دختران فوتسال ایران مقابل روسیه
تلخابی: از چندپاره شدن پرورش اندام جلوگیری می‌کنم
ایران در جایگاه پنجم بخش تیمی قرار گرفت
تلخابی رئیس فدراسیون بدنسازی شد
واکنش رسانه‌های کره‌ای به اظهارات قلعه‌نویی: مقایسه شما با واقعیت سازگار نیست
ژاپن به دنبال جدایی از AFC!
طارمی از فهرست المپیاکوس خط خورد
مجیدی در آستانه اخراج از تیم اماراتی