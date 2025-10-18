آرسنال با غلبه بر فولام جایگاه خود در صدر جدول را تثبیت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان دیداری از هفته هشتم لیگ برتر تیم آرسنال در بازی خارج از خانه با تک گل تروسار، فولام را شکست دادند.

آرسنال مثل همیشه در این مسابقه هم روی یک ارسال کرنر و ضربه سر به گل رسید. در کل این مسابقه هیچ شوت در چارچوبی به سمت دروازه رایا شلیک نشد.

روند شکست‌ناپذیری توپچی‌ها به ۸ مسابقه متوالی در تمام رقابت‌ها و روند کلین‌شیت‌های متوالی تیم آرتتا به ۳ دیدار پی‌درپی رسید.

آرسنال با این پیروزی ۱۹ امتیازی شد و جایگاه خود در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ برتر انگلیس را تثبیت کرد. منچسترسیتی با ۱۶ امتیاز در رده دوم قرار گرفته و لیورپول در صورت پیروزی در مسابقه حساب فردا شب مقابل منچستر یونایتد با ۱۸ امتیاز به جایگاه دوم برمی‌گردد.