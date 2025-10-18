شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که مجاهدان این گروه موفق شدند یک بمب ضد نفر را در بین نظامیان پیاده نظام ارتش اشغالگر منفجر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گروهان‌های قدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین (گردان طوباس) شنبه شب اعلام کرد که مجاهدان این گروه موفق شدند یک بمب ضد نفر را در بین نظامیان پیاده نظام ارتش اشغالگر در مرکز شهر طوباس در کرانه باختری منفجر کنند.

پیش از این اعلام شده بود که دو سرباز اسرائیلی بر اثر انفجار یک وسیله انفجاری در جریان حمله نظامی در شهر طوباس، در شمال کرانه باختری اشغالی، زخمی شدند.

از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، ارتش اسرائیل بر اساس آمار منتشر شده در وب‌سایت رسمی خود، ۹۱۶ سرباز کشته و ۶۳۳۳ نفر زخمی در غزه و کرانه باختری گزارش کرده است.

در بحبوحه سانسور شدید نظامی بر پوشش رسانه‌ای در اسرائیل، ارتش با اتهاماتی مبنی بر پنهان کردن تعداد تلفات بالاتر برای حفظ روحیه سربازان مواجه شده است.

منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین