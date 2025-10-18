باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور در یک گفت وگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که پرداخت خسارت خانه و خودرو افراد آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه به کجا رسیده است، بیان کرد: تا جایی که بنده مطلع هستم در جلسات دولت، یک ستاد با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است. در تهران بازسازی منازل به عهده شهرداری تهران است.

وی در ادامه اظهار کرد: در استان‌ها نیز به عهده وزارت راه با کمک استاندارن دنبال خواهد شد که بنیاد مسکن متولی آن است. در واقع وزارت راه و استانداران دنبال خواهند کرد. پیشرفت خوبی داشته است. چند موضوع باقی مانده است که یکی همین خودرو‌ها است.

وزیر کشور، تصریح کرد: در جلساتی که با حضور معاون اول تشکیل شده است در حال تصمیم گیری نهایی در خصوص خودرو‌ها هستند. قطعا خسارت باید پرداخت شود. به هرحال مردم خسارت دیده‌اند. منتهی، چون این در موضوع جنگ بود و در بیمه‌ها قید نشده است؛ بیمه‌ها حرفی داشتند. اطلاع بنده تا این حد است.

وی در ادامه تاکید کرد: معاون اول رئیس جمهور در حال پیگیری این موضوع هست. ممکن است مقداری دیر یا زود شود، اما حتما پرداخت خواهد شد. وظیفه دولت است که این کار را انجام دهد.

منبع: ایسنا