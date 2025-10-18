وزیر کشور تاکید کرد: در ستاد تشکیل شده به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه در حال پیگیری است و حتما پرداخت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی وزیر کشور در یک گفت وگوی تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که پرداخت خسارت خانه و خودرو افراد آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه به کجا رسیده است، بیان کرد: تا جایی که بنده مطلع هستم در جلسات دولت، یک ستاد با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است. در تهران بازسازی منازل به عهده شهرداری تهران است.

وی در ادامه اظهار کرد: در استان‌ها نیز به عهده وزارت راه با کمک استاندارن دنبال خواهد شد که بنیاد مسکن متولی آن است. در واقع وزارت راه و استانداران دنبال خواهند کرد. پیشرفت خوبی داشته است. چند موضوع باقی مانده است که یکی همین خودرو‌ها است.

وزیر کشور، تصریح کرد: در جلساتی که با حضور معاون اول تشکیل شده است در حال تصمیم گیری نهایی در خصوص خودرو‌ها هستند. قطعا خسارت باید پرداخت شود. به هرحال مردم خسارت دیده‌اند. منتهی، چون این در موضوع جنگ بود و در بیمه‌ها قید نشده است؛ بیمه‌ها حرفی داشتند. اطلاع بنده تا این حد است.

وی در ادامه تاکید کرد: معاون اول رئیس جمهور در حال پیگیری این موضوع هست. ممکن است مقداری دیر یا زود شود، اما حتما پرداخت خواهد شد. وظیفه دولت است که این کار را انجام دهد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
صد برابرش رو‌ از آمریکا گرفتن ولی هنوز خسارت مردم رو نمیدن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
نه تو رو خدا پرداخت نکنید... وظیفه‌اتونه باید پرداخت کنید.. تا حالا پرداخت نکردید مایه خجالت و شرمندگی.... به جای عذرخواهی بابت تاخیر تازه منت میذارید که پرداخت خواهد شد... شما دیگه کی هستید؟؟؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
البته وقت گل نی
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
چهار ماه گذشته تازه پرداخت میشود
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
کی ده سال دیگه؟؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
قانون قبلی حجاب و عفاف هنوز به قوت خودش باقی است چرا اجرا نمی‌کنید. باید از خدا ترسید نه از بنده خدا
۸
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۲۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
قانون اساسی در مورد اختلاسگرا و مسئولانی که مافیا شدن و رانتخواری و سوءاستفاده از مقام و وام های میلیاردی و ....فرزندان مسئولان توی امریکا و اروپا چی گفته و میگه،راجع به اموزش رایگان چی گفته،راجع به ازدواج جوونها،راجع به فروش نفت مفت به چین و......
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
احسنت . قانون عفاف و حجاب ، قانون مجلس هست و اجرای آن برای مردم کشور الزام آور . پس در اجرای آن کوتاهی نکنید .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
تو چشماتو درویش کن و روحتو مومن کن مساله حل میشه
United States of America
ناشناس
۰۹:۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
۷ میلیارد که ۳و نیم میلیارد زن بی حجابن تو جهان
