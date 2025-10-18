باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک گزارش خبری فاش کرد علیرغم اینکه انگلیس اعلام کرده مذاکرات توافقنامه تجاری با رژیم اسرائیل را به حالت تعلیق درمی‌آورد، کارکنان وزارت خارجه این کشور برای اعزام یک هیئت تجاری به سرزمین‌های اشغالی تلاش کرده‌اند.

اسناد داخلی نشان می‌دهد که این سفر بدون تأیید رسمی وزیر امور خارجه انگلیس انجام شده و هدف آن اطمینان دادن به جامعه تجاری رژیم اسرائیل مبنی بر عدم تغییر روابط تجاری با انگلیس بوده است.

این سفر شامل ملاقات با مقامات ارشد تجاری رژیم اسرائیل و حضور در یک مراسم پذیرایی در سفارت انگلیس بوده است.

رئیس این هیئت انگلیسی همچنین با نمایندگان شرکت تسلیحاتی جنجالی اسرائیلی «رافائل» دیدار کرده است. این شرکت موشک‌هایی را ساخته که در حملات به اهداف غیرنظامی، از جمله یک کاروان آمبولانس در نوامبر ۲۰۲۳، استفاده شده‌اند.

اردیبهشت امسال، «دیوید لمی» وزیر امور خارجه انگلیس طی سخنانی در پارلمان این کشور اعلام کرد که به دلیل تشدید حملات در غزه و خطر وقوع قحطی در این باریکه، مذاکرات درباره توافقنامه تجارت آزاد با (رژیم) اسرائیل به حالت تعلیق درآمده است.

لمی در آن زمان گفت: «ما نمی‌توانیم کنار بایستیم و وخامت اوضاع را تماشا کنیم. این برخلاف اصولی است که زیربنای روابط دوجانبه ما است و توهین به ارزش‌های مردم انگلیس است. به همین دلیل امروز اعلام می‌کنم که مذاکرات خود را با اسرائیل در مورد توافقنامه تجارت آزاد جدید به حالت تعلیق در می‌آوریم. اقدامات دولت نتانیاهو این امر را ضروری کرده است».

وی تأکید کرد که گرچه توافق‌نامه موجود میان دو طرف همچنان برقرار است، اما با ادامه عملیات نظامی گسترده در غزه، امکان پیشبرد مذاکرات برای توافق جدید وجود ندارد.

