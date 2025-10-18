رشد ۱۲۸ درصدی صادرات خراسان جنوبی به افغانستان

محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، از رشد چشمگیر ۱۲۸ درصدی صادرات این استان به افغانستان در سال جاری خبر داد و بر لزوم توسعه زیرساخت‌های مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در اجلاس توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان از رشد ۱۲۸ درصدی صادرات این استان به افغانستان در سال جاری خبر داد. وی تعامل با افغانستان را از برنامه‌های اصلی دولت و استان دانست و گفت: خراسان جنوبی می‌تواند نقش کلیدی در توسعه تجارت و ترانزیت کالا ایفا کند.

هاشمی با اشاره به عملکرد صادراتی استان افزود: در شش ماهه دوم سال گذشته، از مجموع یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار صادرات ایران به افغانستان، سهم خراسان جنوبی حدود ۳۸ درصد بود. استاندار خراسان جنوبی فعال‌سازی مرزها، بهره‌برداری از زیرساخت‌ها و تسهیل تجارت مرزنشینان را از عوامل تحقق دیپلماسی اقتصادی و رونق تولید در استان برشمرد.

وی همچنین با تقدیر از نقش بخش خصوصی در برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های سرمایه‌گذاری، از فراهم‌شدن زمینه همکاری در حوزه‌های گردشگری، سلامت، شرکت‌های دانش‌بنیان و معادن خبر داد و آینده اقتصادی استان را روشن توصیف کرد.

هاشمی در پایان تأکید کرد: این استان می‌تواند با توسعه زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های اقتصادی، به مسیر اصلی ترانزیت کالا و سرمایه‌گذاری بین ایران و افغانستان تبدیل شود.

در ادامه این اجلاس، مصطفی نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: پیوستن ایران و افغانستان به طرح کمربند و جاده چین با سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ میلیارد دلاری، می‌تواند به تحول روابط اقتصادی دو کشور و گسترش همکاری‌های بین‌المللی منجر شود و استان خراسان جنوبی نقش محوری در این کریدور ترانزیتی ایفا خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های انرژی و معدنی خراسان جنوبی، خواستار تعریف چارچوب قانونی مشترک برای فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و تسهیل قوانین گمرکی شد. نخعی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اعتماد متقابل برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

برچسب ها: تجارت ایران و افغانستان ، خراسان جنوبی
خبرهای مرتبط
دیدار معاون سفارت ایران در کابل با والی هرات
افغانستان خواستار توسعه تجارت با جمهوری اسلامی ایران
سفر استاندار فراه افغانستان به خراسان جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پایان دعوای ۲۰ ساله در شورای امنیت
پاسخ تکان‌دهنده سخنگوی کاخ سفید در مورد انتخاب محل ملاقات پوتین و ترامپ!
وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک کشتی در نزدیکی یمن
دریافت پیکر ۱۵ شهید اسیر دیگر؛ آثار شکنجه بر پیکر شهدای فلسطینی
ال پایس: نشست پوتین-ترامپ در بوداپست، «کابوس سیاسی» برای اتحادیه اروپا
رژیم صهیونیستی بیش از ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و طالبان درباره تحولات افغانستان؛ ایران آماده میانجیگری و حل بحران است
نتانیاهو در جاه‌طلبی انتخاباتی؛ چشم‌امید به توافق با عربستان و اندونزی
اتحادیه اروپا خواستار تسهیل بازگرداندن اتباع افغانستان شد
جان باختن بازیکنان کریکت؛ افغانستان از مسابقات ۲۰ اوره انصراف داد
آخرین اخبار
قسام اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل داد
خطای کد فیدا علت مسدودسازی سیم‌کارت اتباع خارجی
پایان نخستین دور گفت‌وگوی طالبان و پاکستان در دوحه با میانجی‌گری قطر
تأکید نخست‌وزیر طالبان بر موضع صلح‌طلبانه در تماس با همتای مالزیایی
تضمین امنیت کامل در افغانستان توسط سرکنسول این کشور در مشهد
افشای سفر پنهانی هیئت انگلیسی به سرزمین‌های اشغالی با وجود تعلیق مذاکرات تجاری
هزاران نفر در وین در حمایت از غزه تجمع کردند
رشد ۱۲۸ درصدی صادرات خراسان جنوبی به افغانستان
رتبه ۱۰۶ جهان؛ گذرنامه افغانستان در قعر جدول قدرت پاسپورت‌ها
گذرگاه رفح روز دوشنبه برای بازگشت فلسطینیان باز می‌شود
تظاهرات گسترده در منچستر در حمایت از فلسطین + فیلم
گروهان‌های قدس مسئولیت عملیات ضدصهیونیستی را بر عهده گرفت
احتمال اعزام ونس به سرزمین‌های اشغالی برای اجرای مراحل بعدی آتش‌بس
بازگشت پیکر‌های شهدای غزه بدون اعضای حیاتی بدن
افزایش چشمگیر کودکان بی‌سرپرست در غزه
حماس امشب جسد دو اسیر دیگر را تحویل می‌دهد
آغاز اعتراضات گسترده علیه ترامپ در سراسر آمریکا + تصاویر
طرح شورای امنیت برای واگذاری کنترل غزه به یک نیروی بین‌المللی
حمله نیرو‌های اسرائیلی به غیرنظامیان در جنوب سوریه
دادگاه رسیدگی به جنایات غزه هفته آینده در استانبول تشکیل جلسه می‌دهد
حماس: عملیات طوباس نشان‌دهنده شکست‌ناپذیری مقاومت در کرانه باختری است
دفتر نتانیاهو: گذرگاه رفح «تا اطلاع ثانوی» بازگشایی نخواهد شد
اتریش از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه حمایت می‌کند
پاکستان و افغانستان مذاکرات صلحی را در دوحه برگزار کردند
تظاهرات علیه نظامی‌سازی اتحادیه اروپا و درگیری با روسیه در وین
شهادت یک لبنانی در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
وقوع حادثه و آتش‌سوزی در یک کشتی در نزدیکی یمن
شهادت ۲۷ فلسطینی از زمان اعلام آتش‌بس
رژیم صهیونیستی بیش از ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده است
ونس و ویتکاف روز دوشنبه به اراضی اشغالی سفر می‌کنند