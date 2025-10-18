رشد ۱۲۸ درصدی صادرات خراسان جنوبی به افغانستان

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در اجلاس توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان از رشد ۱۲۸ درصدی صادرات این استان به افغانستان در سال جاری خبر داد. وی تعامل با افغانستان را از برنامه‌های اصلی دولت و استان دانست و گفت: خراسان جنوبی می‌تواند نقش کلیدی در توسعه تجارت و ترانزیت کالا ایفا کند.

هاشمی با اشاره به عملکرد صادراتی استان افزود: در شش ماهه دوم سال گذشته، از مجموع یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار صادرات ایران به افغانستان، سهم خراسان جنوبی حدود ۳۸ درصد بود. استاندار خراسان جنوبی فعال‌سازی مرزها، بهره‌برداری از زیرساخت‌ها و تسهیل تجارت مرزنشینان را از عوامل تحقق دیپلماسی اقتصادی و رونق تولید در استان برشمرد.

وی همچنین با تقدیر از نقش بخش خصوصی در برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های سرمایه‌گذاری، از فراهم‌شدن زمینه همکاری در حوزه‌های گردشگری، سلامت، شرکت‌های دانش‌بنیان و معادن خبر داد و آینده اقتصادی استان را روشن توصیف کرد.

هاشمی در پایان تأکید کرد: این استان می‌تواند با توسعه زیرساخت‌ها و تقویت همکاری‌های اقتصادی، به مسیر اصلی ترانزیت کالا و سرمایه‌گذاری بین ایران و افغانستان تبدیل شود.

در ادامه این اجلاس، مصطفی نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: پیوستن ایران و افغانستان به طرح کمربند و جاده چین با سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ میلیارد دلاری، می‌تواند به تحول روابط اقتصادی دو کشور و گسترش همکاری‌های بین‌المللی منجر شود و استان خراسان جنوبی نقش محوری در این کریدور ترانزیتی ایفا خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های انرژی و معدنی خراسان جنوبی، خواستار تعریف چارچوب قانونی مشترک برای فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و تسهیل قوانین گمرکی شد. نخعی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اعتماد متقابل برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.