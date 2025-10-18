باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هزاران نفر روز شنبه در وین، پایتخت اتریش در همبستگی با فلسطینیها تجمع کردند و از دولت و اتحادیه اروپا به خاطر سیاستهایشان در قبال اسرائیل که در غزه مرتکب نسلکشی شده است، انتقاد کردند.
پس از تجمع در میدان کریستین برودا پلاتز، معترضان از دولت اتریش خواستند که سیاستی مطابق با صلح و بیطرفی اتخاذ کند. جمعیت با حمل پرچمهای اتریش و فلسطین، شعارهایی از جمله «آزادی، صلح» و «آزادی برای فلسطین» سر دادند.
برخی از معترضان همچنین پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «از رودخانه تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد.»
معترضان تأکید کردند که حمایت اتریش از طرح سپر آسمان اروپا با اصل بیطرفی در تضاد است و از دولت خواستند که به جای آماده شدن برای جنگ، بیطرفی خود را حفظ کند.
لوبوس بلاها، عضو اسلواکی پارلمان اروپا در سخنرانی خود در این تجمع از دخالت اتحادیه اروپا در مسابقه تسلیحاتی انتقاد کرد.
او خاطرنشان کرد که این اتحادیه در حالی که به دلیل جنگ اوکراین، روسیه را تحریم میکند، چشم خود را بر نسلکشی در غزه بسته است.
بلاها گفت: «این یک جنایت جنگی است. (نخستوزیر اسرائیل) بنیامین نتانیاهو یک جنایتکار جنگی است.»
نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور، با پرونده نسلکشی در دادگاه بینالمللی دادگستری روبهرو است.
وزارت بهداشت غزه روز شنبه اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳، جنگ نسلکشی اسرائیل ۶۸۱۱۶ نفر را به شهادت رسانده و ۱۷۰۲۰۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.
منبع: آناتولی