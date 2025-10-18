تضمین امنیت کامل در افغانستان توسط سرکنسول این کشور در مشهد

باشگاه خبرنگاران جوان- نور محمد متوکل، سرکنسول افغانستان در مشهد، امروز ۲۶ مهرماه در اجلاس توسعه همکاریهای ایران و افغانستان در بیرجند، سیاستهای اقتصادمحور و متوازن حکومت طالبان را تشریح کرد.
وی با اشاره به فراهم بودن شرایط مناسب برای سرمایهگذاری در افغانستان، امنیت کامل و سراسری در این کشور را تضمین کرد و نمایشگاهها را بستری مناسب برای معرفی تولیدکنندگان و محصولات آنان دانست.
متوکل بر لزوم استفاده تجار و سرمایهگذاران دو کشور از این فرصتها تأکید و روابط خوب گذشته با ایران را یادآور شد و بر عزم کابل برای تقویت بیش از پیش این روابط در آینده تأکید کرد. وی با ارزیابی مثبت از بهبود روابط سیاسی و وجود روابط فرهنگی و اقتصادی ایران و افغانستان، خواستار تقویت و گسترش این روابط در تمامی سطوح شد.
سرکنسول افغانستان در مشهد، با اشاره به برگزاری نمایشگاههایی در ولایتهای مختلف افغانستان مانند قندهار و فراه، ابراز امیدواری کرد که تجار و سرمایهگذاران ایرانی در این نمایشگاهها شرکت کرده و در کنار برادران افغانستانی خود قرار گیرند. وی به عدم توازن تجاری بین دو کشور اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر صادرات ایران به افغانستان بسیار زیاد است و امیدواریم زمینه برای واردات بیشتر کالاهای افغانستانی به ایران نیز فراهم شود تا توازن تجاری بین دو کشور برقرار گردد.
متوکل با تأکید بر اهمیت اشتغالزایی، از فرصتهای شغلی ایجادشده برای کارگران هر دو کشور، بهویژه افغانستانیها، ابراز خوشحالی کرد و از تجار و سرمایهگذاران خواست تا با سرمایهگذاری در افغانستان، زمینه اشتغال برای مردم این کشور را فراهم کنند. در پایان، وی با تقدیر از مقامات ایرانی و برگزارکنندگان این نمایشگاه، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای توسعه همکاریهای اقتصادی دانست و از تجار و سرمایهگذاران ایرانی دعوت کرد تا از فرصتهای سرمایهگذاری در افغانستان بهرهبرداری کنند.
همچنین در این نشست محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی از رشد ۱۲۸ درصدی صادرات این استان به افغانستان خبر داد و گفت از مجموع یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار صادرات ایران به افغانستان، سهم خراسان جنوبی حدود ۳۸ درصد بوده است. مصطفی نخعی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی نیز از پیوستن ایران و افغانستان به کریدور کمربند جادهای چین به عنوان فرصتی برای تحول در روابط اقتصادی دو کشور و گسترش همکاریهای بینالمللی استقبال کرد.