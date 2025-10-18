باشگاه خبرنگاران جوان- آرش زرهتن لهونی شامگاه شنبه ۲۶ مهرماه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان اظهار داشت: تعطیلی دو روز متوالی در هفته، علاوه بر صرفهجویی در مصرف انرژی بهواسطه خاموشی سیستمهای سرمایشی و گرمایشی ادارات، موجب افزایش بهرهوری کارکنان نیز خواهد شد. وی افزود: در سایر روزهای هفته نیز ساعات کاری طبق روال رعایت میشود.
استاندار کردستان از همه دستگاههای اجرایی دارای ماشینآلات برفروبی و تجهیزات زمستانه خواست تا نسبت به تعمیر، آمادهسازی و اعلام موجودی امکانات خود به ادارهکل مدیریت بحران استانداری اقدام کنند.
زرهتن لهونی همچنین تصریح کرد: تصمیمگیری درباره تعطیلی مدارس بهدلیل شرایط جوی در حوزه اختیارات فرمانداران است، اما شایسته است این تصمیمات با هماهنگی مدیرکل آموزشوپرورش استان اتخاذ شود.