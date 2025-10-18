ملا محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر حکومت طالبان، در تماسی تلفنی با نخست‌وزیر مالزی بر موضع صلح‌طلبانه کابل تأکید و اعلام کرد که افغانستان آغازگر جنگ نیست. وی از نقض حریم هوایی این کشور توسط پاکستان ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در پی تنش‌های اخیر میان طالبان افغانستان و پاکستان، ملا محمد حسن آخوند، نخست‌وزیر حکومت طالبان، در تماس تلفنی با داتو محمد انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، ضمن ابراز نگرانی از نقض حریم افغانستان توسط ارتش پاکستان، بر موضع صلح‌طلبانه کابل تأکید کرد و گفت که افغانستان هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و طرفدار جنگ هم نیست.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در خبرنامه‌ای که امشب منتشر کرده، آورده است که نخست‌وزیر طالبان در این گفت‌وگوی تلفنی تصریح کرده است: «حمله از سوی طرف پاکستانی صورت گرفته و حکومت افغانستان با احترام و خویشتنداری، مسیر گفت‌وگو را در پیش گرفته است.»

وی افزود: «مذاکرات میان دو کشور تحت رهبری وزیر دفاع ملی افغانستان در دوحه جریان دارد و ما با احترام منتظر نتایج این گفت‌وگوها هستیم.»

نخست‌وزیر مالزی نیز با استقبال از آغاز مذاکرات، بر حل اختلافات از مسیر دیپلماسی تأکید کرد و آمادگی کشورش را برای کمک در روند تفاهم اعلام نمود؛ پیشنهادی که با قدردانی طرف افغان همراه شد.

این تماس تلفنی در شرایطی صورت گرفته که تحولات میان طالبان و پاکستان بار دیگر توجه منطقه‌ای را به خود جلب کرده و به باور برخی ناظران نقش میانجی‌گرانه کشورهای اسلامی نظیر مالزی می‌تواند در کاهش تنش‌ها مؤثر واقع شود.

برچسب ها: تنش بین افغانستان و پاکستان ، مالزی ، نخست وزیر طالبان
تأکید نخست‌وزیر طالبان بر موضع صلح‌طلبانه در تماس با همتای مالزیایی
