حتی یک ریال از اعتبارات استان برگشت نخورده است/ افزایش پروازهای فرودگاه سنندج به سه پرواز در هفت

باشگاه خبرنگاران جوان- پریسا بهرامی؛ آرش زرهتنلهونی در جلسه شورای برنامهریزی استان اظهار داشت: مجموعه مدیریتی استان بدون توجه به حاشیهها، با تمام توان در مسیر توسعه کردستان گام برمیدارد؛ اما تحقق نتایج ملموس این تلاشها نیازمند زمان و تداوم برنامههاست.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد بندر خشک و دهکده لجستیک از طرحهای راهبردی در مسیر توسعه استان است، افزود: بهصورت مستمر با سرمایهگذاران در ارتباط هستیم و اجرای طرحهایی همچون دهکده سلامت و پروژههای متعدد در تمامی شهرهای استان را دنبال میکنیم تا رضایت نسبی مردم حاصل شود.
استاندار کردستان همچنین از افزایش پروازهای فرودگاه سنندج به سه پرواز در هفته خبر داد و خاطرنشان کرد: به این میزان پرواز رضایت نداریم و هدفگذاری ما افزایش تعداد پروازها به دو نوبت در روز است.
ضرورت تسریع در بازنگری طرح تفصیلی شهرهای استان
استاندار کردستان در ادامه این نشست و در بررسی دستورکار مربوط به طرحهای تفصیلی شهرهای کامیاران و دیواندره اظهار داشت: برخی از طرحهای تفصیلی شهرهای استان بیش از پنج دهه است که بازنگری نشدهاند؛ بنابراین اصلاح و بهروزرسانی آنها ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی با اشاره به افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به تأمین مسکن افزود: عدم بازنگری در طرحهای تفصیلی، موجب محدود شدن توسعه شهری و گسترش ساختوسازهای غیرمجاز شده است.
زرهتنلهونی با تأکید بر اینکه «چارهای جز توسعه منطقی شهرها نداریم»، تصریح کرد: باید ضمن حساسیت بر حفظ اراضی کشاورزی، توسعه متوازن شهری را در دستور کار قرار دهیم؛ در غیر این صورت، شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی اجتنابناپذیر خواهد بود.
در پایان این جلسه، طرح جامع تفصیلی شهرهای کامیاران و دیواندره با رأی اعضای شورای برنامهریزی و توسعه استان به تصویب رسید.