باشگاه خبرنگاران جوان- رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که نخستین دور گفت‌وگوهای مقام‌های طالبان و پاکستان با میانجی‌گری قطر در شهر دوحه برگزار و به پایان رسیده است.

تلویزیون سما روز شنبه، ۲۶ مهر، گزارش کرد که این نشست با حضور هیأتی از پاکستان به رهبری خواجه محمد آصف، وزیر دفاع این کشور، و نمایندگان طالبان به رهبری ملا محمد یعقوب، وزیر دفاع طالبان، برگزار شد.

براساس گزارش‌ها، محور اصلی گفت‌وگوها بررسی افزایش فعالیت‌های تروریستی در امتداد مرز دو کشور و یافتن راهکارهایی برای جلوگیری از استفاده خاک افغانستان علیه پاکستان بوده است. اسلام‌آباد در این نشست از طالبان خواسته است که به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی عمل کرده و علیه گروه‌های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) اقدام کنند.

این گفت‌وگوها در حالی برگزار شد که در روزهای اخیر درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان باعث کشته شدن شماری از غیرنظامیان افغان و جنگ‌جویان دو طرف شده و واکنش‌های گسترده‌ای را در منطقه برانگیخته است.

تحلیلگران می‌گویند این دور مذاکرات می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تنش‌های مرزی و افزایش همکاری‌های امنیتی میان افغانستان و پاکستان شود، اما همچنان چالش‌های عملیاتی و اعتماد متقابل دو طرف، مسیر پیش‌رو را پیچیده کرده است.