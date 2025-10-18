باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجانغربی در مراسم بهره برداری از واحد ساخت و تولید طلا و جواهر در شهرک فنآوری ارومیه با اشاره به ظرفیتهای معدنی آذربایجان غربی از جمله وجود معادن ارزشمند طلا و پیشرفتهای فناورانه اضافه کرد: این استان به آزمایشگاه مرجع در حوزه فناوری تبدیل شده و توان طراحی و تولید محصول در استان شکل گرفته است.
رضا رحمانی با بیان اینکه اگر قدر سرمایه گذاران را بدانیم، سرمایهگذاران با انگیزه بیشتری وارد میدان خواهند شد، گفت: برخی از سرمایهگذاران که در گذشته تمایلی به حضور در استان نداشتند، امروز با روحیهای تازه فعالیت خود را آغاز کردهاند که همین روحیه امید و تلاش در مسیر توسعه میتواند آذربایجانغربی را به جمع پنج استان برتر کشور برساند.
مقام ارشد اجرایی استان ادامه داد: بزرگترین سرمایه و فرصت ما انسانهایی هستند که به فکر پیشرفت و آبادانی این سرزمین هستند.
استاندار آذربایجانغربی احیای شهرک فناوری ارومیه را از اولویتهای اصلی استان دانست و اظهار کرد: این شهرک که سالها مغفول مانده، باید دوباره به محور تحول علمی و فناورانه تبدیل شود و مأموریت لازم به مدیران مربوطه برای احیای این ظرفیت داده شده است.
وی گفت: با تداوم پروژههای زیرساختی، جذب سرمایهگذاران بزرگ داخلی و خارجی و اجرای طرحهای جدید، آذربایجانغربی به زودی در مسیر شکوفایی و توسعهای پایدار قرار خواهد گرفت.
استاندار آذربایجانغربی به برگزاری مستمر نمایشگاههای تخصصی و برنامههای آموزشی حرفهای جهت هموار شدن مسیر توسعه صنعتی استان نیز اشاره کرده و افزود: بزرگترین سرمایه و فرصت ما انسانهایی هستند که به فکر پیشرفت و آبادانی این سرزمین میباشند.
رحمانی همچنین احیای شهرک فناوری ارومیه را از اولویتهای اصلی دانست و اضافه کرد: این شهرک که سالها مغفول مانده، باید دوباره به محور تحول علمی و فناورانه تبدیل شود و مأموریت لازم به مدیران مربوطه برای احیای این ظرفیت داده شده است.
وی در پایان افزود: با تداوم پروژههای زیرساختی، جذب سرمایهگذاران بزرگ داخلی و خارجی و اجرای طرحهای جدید، آذربایجانغربی به زودی در مسیر شکوفایی و توسعهای پایدار قرار خواهد گرفت.
استاندار آذربایجانغربی همچنین در جلسه کارگروه تسهیل رفع موانع تولید استان با تأکید بر ضرورت تحول بنیادین در شهرک فناوری بیان کرد: شهرک فناوری باید نقشی محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی ایفا کند.
رحمانی با اشاره به جایگاه نامناسب استان در سهم تولید ناخالص داخلی کشور، افزود: به مدیران شهرکهای صنعتی مأموریت دادهام برنامه و چشمانداز مشخصی تا سال آینده تدوین کنند تا مسیر حرکت روشن باشد.
وی با بیان اینکه هدف ما تبدیل این شهرک به هاب فناوری شمالغرب کشور است، اضافه کرد: واحدهای فناور، حلقه اتصال صنعت و دانشگاه هستند و آینده توسعه در گرو تقویت این پیوند است.
استاندار آذربایجانغربی افزود: هر صنعتی برای رشد به دو بال فناوری و صادرات نیاز دارد و از این رو، ایجاد شهرک آیسیتی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و نوپا در دستورکار قرار دارد.
رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیتهای انسانی و علمی استان ادامه داد: آذربایجانغربی همه توان لازم برای تبدیل شدن به قطب فناوری کشور را داشته و با ایجاد مرکز رشد، شبکه استارتاپی و حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی، شهرک فناوری ارومیه میتواند به برند توسعه فناورانه منطقه بدل شود.
وی با تاکید بر اینکه تمامی طرحها باید فازبندی، زمانبندی و نتیجهمحور باشند تا مردم آثار آن را در کوتاهمدت مشاهده کنند، افزود: زیرساختهای مخابراتی و ارتباطی باید به سرعت تکمیل شود تا شهرک فناوری بتواند میزبان شرکتهای پیشرو در حوزههای الکترونیک، رباتیک و فناوری اطلاعات باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی هم در این مراسم از جهش تولید طلا در این استان با بهرهبرداری از معادن و احداث واحدهای صنعتی پیشرفته خبر داد و افزود: تاکنون برای ۸ معدن طلا در استان پروانه بهرهبرداری یا گواهی اکتشاف صادر شده و در حال حاضر ۳ معدن با ظرفیت اسمی بیش از ۲ تن در سال مشغول تولید شمش هستند.
سخاوت خیرخواه با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش طلا در استان، از صدور مجوز برای واحدهای صنعتی پاییندستی با ظرفیت یک هزار و ۶۰۰ کیلوگرم در شهرستانهای تکاب و ارومیه خبر داد.
وی واحد تولیدی زرسازان صنعت را نمونهای از صنایع پیشرفته و ارزشآفرین دانست و افزود: این واحد با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی، همزمان به دو فعالیت استحصال طلا از بردهای الکترونیکی با مجوز سالانه ۷۰ کیلوگرم و تولید مصنوعات طلا با ظرفیت ۱۲۰ کیلوگرم از شمش میپردازد.
مدیرکل صمت آذربایجان غربی تأمین سرمایه در گردش را مهمترین چالش واحدهای صنعتی استان عنوان کرد و از پیگیریهای جدی برای رفع این مشکل خبر داد و افزود: در سفر اخیر وزیر صمت، به استان تصویب شد تا ۱۰ درصد از تولید طلای شوران به عنوان سرمایه در گردش و مواد اولیه در اختیار واحدهای پاییندستی استان قرار گیرد که چهار واحد برای بهرهمندی از این تسهیلات معرفی شدهاند.
خیرخواه به شناسایی ذخیره عظیم ۵۰ میلیون تنی سنگ طلا در استان اشاره کرد و گفت: برآوردها از وجود ۱۲۰ تا ۱۴۰ تن طلای خالص در این ذخایر حکایت دارد که میتواند برای سالهای متمادی برای استان و کشور ارزش و ثروت آفرینی کند.
وی از انعقاد تفاهم نامهای با سازمان فنی و حرفهای و ایمیدرو برای آموزش در حوزه سنگهای قیمتی خبر داد و گفت: با پیگیریهای انجام شده، آموزش نیروی انسانی، تأمین مواد اولیه و صدور مجوز برای واحدهای جدید به طور همزمان در دستور کار است تا زنجیره تولید طلا در استان به طور کامل تکمیل شود.
مدیرعامل شرکت زرسازان صنعت نوآور یاقوت در مراسم افتتاح بزرگترین و نخستین مرکز ساخت طلا و جواهر استان در ارومیه گفت: این واحد تولیدی با هدف تکمیل زنجیره تولید طلا در استان با ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری راه اندازی شده است.
مهدی مقدور افزود : این شرکت با ظرفیت بازیافت ۱۲۰ کیلو گرم طلا از مدارهای الکترونیکی و تولید ۷۰ کیلو گرم طلا و جواهر در سال و اشتغال زایی برای ۳۵ نفر راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: شرکت زرسازان صنعت در تلاش است تا دو سال دیگر در فاز دوم با ۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری برای ۲۰۰ نفر دیگر اشتعال زایی کند.