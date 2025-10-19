حماس نقض تعهدات رژیم اسرائیل در بازگشایی گذرگاه رفح را محکوم کرد و هشدار داد که ادامه این وضعیت، روند بازگرداندن اجساد را به تأخیر خواهد انداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس در واکنش به صحبت‌های «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل پیرامون عدم بازگشایی گذرگاه رفح، گفت: «تصمیم نتانیاهو نقض آشکار مفاد توافق و انکار تعهدات او به میانجیگران است».

حماس در ادامه تاکید کرد: «ما از میانجیگران و ضامنان می‌خواهیم که برای اعمال فشار بر اشغالگران جهت بازگشایی گذرگاه رفح و ملزم کردن آنها به رعایت تمام مفاد توافق، اقدامات فوری انجام دهند».

این جنبش همچنین هشدار داد که ادامه نقض تعهدات از سوی اسرائیل، روند بازگرداندن اجساد متعلق به این رژیم را به تعویق خواهد انداخت. به گفته حماس، «ادامه بسته بودن گذرگاه رفح و جلوگیری از ورود تجهیزات جست‌و‌جو و تیم‌های تخصصی، بازیابی و بازگرداندن اجساد را به تأخیر می‌اندازد».

جنبش مقاومت اسلامی در انتها تاکید کرد که اشغالگران تاکنون ۴۷ بار آتش‌بس را نقض کرده‌اند و نتانیاهو همچنان با بهانه‌های واهی تلاش می‌کند توافق را بر هم بزند.

دفتر نخست وزیر رژیم اسرائیل امشب اعلام کرد که نتانیاهو «دستور داده است که گذرگاه رفح تا اطلاع ثانوی باز نشود».

پیش از این سفارت فلسطین در قاهره اعلام کرده بود که فلسطینی‌های ساکن مصر از روز دوشنبه اجازه خواهند داشت از طریق گذرگاه رفح به غزه بازگردند و این گذرگاه باز می‌شود.

برای فلسطینی‌های غزه، گذرگاه رفح تا مدت‌ها تنها راه ارتباطی با جهان خارج و همچنین تنها راه خروجی بود که مستقیماً توسط رژیم اسرائیل کنترل نمی‌شد. ماه مه سال ۲۰۲۴، نظامیان اسرائیلی به این گذرگاه حمله کردند، کنترل آن را به دست گرفتند و ساختمان‌های منطقه را ویران کردند. این اولین بار در ۲۰ سال گذشته بود که نظامیان اسرائیلی مستقیماً گذرگاه مرزی رفح را کنترل می‌کردند.

به عنوان بخشی از توافق آتش‌بس غزه، باید این گذرگاه تاکنون بازگشایی می‌شد اما رژیم اسرائیل با کارشکنی این اقدام را به تعویق انداخته است.

منبع: الجزیره