رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس می‌گوید که بعد از باخت برابر تیم خیبر به این نتیجه رسیدیم که درویش از سمتش کناره گیری کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان حدادی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره استعفای رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس بعد از شکست مقابل خیبر خرم‌آباد، اظهار کرد: بعد از باخت دیشب به این نتیجه رسیدیم که  درویش از سمتش کناره‌گیری کند. البته درویش از قبل به این نتیجه رسیده بود که استعفا کند. 

او  افزود: موضوع دیگر بحث عملکرد فنی بود که تصمیم این شد که درصدی از  اعضای تیم را جریمه کنیم. درباره وحید هاشمیان هم قرار شد هیئت مدیره چند جلسه برگزار کند و درباره او تصمیم‌گیری کنیم. 

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره انتخابش به‌عنوان سرپرست موقت به جای رضا درویش گفت: نظر هیئت مدیره این بود که یکی از بین من و اینانلو سرپرست شود. این موضوع را هم به اطلاع  احمدی (رئیس بانک شهر) رساندیم. نظر من روی اینانلو بود و نظر ایشان هم من بودم. با توجه به اینکه من بیشتر در کارهای اجرایی بودم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که فعلاً بنده به صورت موقت کارهای اداری باشگاه را جلو ببرم.

حدادی درباره آینده وحید هاشمیان در پرسپولیس و اینکه چه تصمیمی راجع به او خواهد گرفت،‌ تصریح کرد: هیئت مدیره تصمیم می‌گیرد. فعلاً قرارمان این است که در مذاکرات، اینانلو و من کار را به‌عنوان نماینده باشگاه جلو ببریم. 

او  در پاسخ به این پرسش که گزینه باشگاه برای جانشینی هاشمیان گزینه داخلی است یا خارجی، خاطر نشان کرد: این نظر هیئت مدیره است و نمی‌توانیم بگوییم ایرانی یا خارجی، باید هیئت مدیره تصمیم بگیرد. ضمن اینکه اول باید در مورد هاشمیان تصمیم‌گیری کنیم و بعد به سراغ این موضوع برویم.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، رضا درویش ، هیئت مدیره پرسپولیس
