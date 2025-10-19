عضو هیئت مدیره پرسپولیس گفت: درویش دلسوزانه استعفا کرد و در نهایت در هیئت مدیره، من سرپرستی را به حدادی تحمیل کردم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اینانلو عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره اتفاقات رخ داده و استعفای رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس اظهار کرد: همانطور که آقای احمدی هم گفتند به هر حال درویش زحمات زیادی کشید و تمام تلاشش را کرد. او آنچه که می‌توانست در باشگاه بگذارد،‌ گذاشت، اما با فضای هواداری که ایجاد شد، شرایط طوری رقم خورد که او به این جمع‌بندی رسید که اگر قرار است این مسیر ادامه پیدا کند از سمتش کناره‌گیری کند و دلسوزانه استعفا داد.

او در پاسخ به این پرسش که به نظر او رضا درویش دوره موفقی را در پرسپولیس داشت؟ گفت: به هر حال موفقیت تعاریف مختلفی دارد. ممکن است در زمانی این تعبیر شود که موفق بوده یا نه. او زحمات زیادی کشید، مثلاً بحث انتقال تیم از دولت به بانک‌ها بود که درویش در آن دوره زحمت کشید، اما به هر حال شرایط به گونه‌ای رقم خورد که الان استعفا دهد. بخشی از بدهی‌های تیم داده شد و در بعضی شاخصه‌های مدیریتی موفق بود، اما نتایج طوری رقم خورد که دامن مدیریت باشگاه را هم گرفت.

عضو هیئت مدیره پرسپولیس درباره انتخاب پیمان حدادی به‌عنوان سرپرست موقت گفت: ما مجمع باشگاه را در پیش داریم. جمع‌بندی این بود که حدادی مدت زیادی در تیم است و با ساختار مالی، بورسی و کادرفنی ارتباط مستقیم داشته است. بنابراین بهترین گزینه ایشان بود. واقعیت این است که من به حدادی این مسئولیت را تحمیل کردم. من هم گزینه بودم، اما نپذیرفتم و به نظرم حدادی در مقطع کنونی بهترین گزینه بود.

اینانلو درباره وضعیت وحید هاشمیان روی نیمکت پرسپولیس و جلسه امروز هیئت مدیره برای تصمیم‌گیری در خصوص ادامه همکاری یا برکناری او، توضیح داد: باید اجازه بدهید هیئت مدیره تشکیل شود. هاشمیان و یکسری‌ها افراد که به عنوان مشاور فنی هستند را باید دعوت کنیم و حرف های آنها را بشنویم و بعد تصمیم‌گیری کنیم.

او درباره اینکه «آیا گزینه‌ای برای جانشینی هاشمیان دارید؟» گفت: بله! این به این معنی نیست که گزینه نداریم. ما گزینه‌های مختلفی هم داریم.

عضو هیئت مدیره پرسپولیس در خصوص اینکه گفته می شود اوسمار، برانکو و کارترون گزینه‌های جدی باشگاه برای سرمربیگری هستند، گفت: این‌ها گزینه خوبی هستند. اگر جمع‌بندی هیئت مدیره این باشد که هاشمیان نماند، اگر بتوانیم به سمت‌ هر کدام از این گزینه‌ها که نام بردید برویم و هر کدام را بیاوریم عالی است. نکته اصلی الان این است که ما باید درباره هاشمیان جمع بندی نهایی را داشته باشیم و ببنیم چه تصمیمی می‌خواهیم بگیریم.

اینانلو درباره افرادی که گفته می‌شود به‌عنوان گزینه مدیرعاملی باشگاه مطرح شده‌اند،‌ گفت: من خواهش می کنم اجازه دهید یک فضای انتخابی درست جلو برود. هیچ کدام از این افرادی که در رسانه مطرح هستند گزینه هیئت مدیره نیستند.