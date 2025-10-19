عضو هیئت مدیره پرسپولیس گفت: درویش دلسوزانه استعفا کرد و در نهایت در هیئت مدیره، من سرپرستی را به حدادی تحمیل کردم.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی اینانلو عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس درباره اتفاقات رخ داده  و استعفای رضا درویش از مدیرعاملی پرسپولیس اظهار کرد: همانطور که آقای احمدی هم گفتند به هر حال  درویش زحمات زیادی کشید و تمام تلاشش را کرد. او آنچه که می‌توانست در باشگاه بگذارد،‌ گذاشت، اما  با فضای هواداری که ایجاد شد، شرایط طوری رقم خورد که او به این جمع‌بندی رسید که اگر قرار است این مسیر ادامه پیدا کند از سمتش کناره‌گیری کند و دلسوزانه استعفا داد.

او  در پاسخ به این پرسش که به نظر او رضا درویش دوره موفقی را در پرسپولیس داشت؟ گفت: به هر حال موفقیت تعاریف مختلفی دارد. ممکن است در زمانی این تعبیر شود که موفق بوده یا نه. او زحمات زیادی کشید، مثلاً  بحث انتقال تیم از دولت به بانک‌ها بود که درویش در آن دوره زحمت کشید، اما به هر حال شرایط به گونه‌ای رقم خورد که الان استعفا دهد. بخشی از بدهی‌های تیم داده شد و در بعضی شاخصه‌های مدیریتی موفق بود، اما  نتایج طوری رقم خورد که دامن مدیریت باشگاه را هم گرفت.

عضو هیئت مدیره پرسپولیس درباره انتخاب پیمان حدادی به‌عنوان سرپرست موقت گفت: ما مجمع باشگاه را در پیش داریم. جمع‌بندی این بود که حدادی مدت زیادی در تیم است و با ساختار مالی، بورسی و کادرفنی ارتباط مستقیم داشته است. بنابراین بهترین گزینه ایشان بود.  واقعیت این است که من به حدادی این مسئولیت را تحمیل کردم. من هم گزینه بودم، اما نپذیرفتم و به نظرم حدادی در مقطع کنونی بهترین گزینه بود.

اینانلو درباره وضعیت وحید هاشمیان روی نیمکت پرسپولیس و جلسه امروز هیئت  مدیره برای تصمیم‌گیری در خصوص ادامه همکاری یا برکناری او، توضیح داد: باید اجازه بدهید هیئت  مدیره تشکیل شود.  هاشمیان و یکسری‌ها افراد که به عنوان مشاور فنی هستند را باید دعوت کنیم و حرف های آنها را بشنویم و بعد تصمیم‌گیری کنیم.

او درباره اینکه «آیا گزینه‌ای برای جانشینی هاشمیان دارید؟»  گفت: بله! این به این معنی نیست که گزینه نداریم. ما گزینه‌های مختلفی هم داریم.

عضو هیئت  مدیره پرسپولیس در خصوص اینکه گفته می شود اوسمار، برانکو و کارترون گزینه‌های جدی باشگاه برای سرمربیگری هستند، گفت: این‌ها گزینه خوبی هستند. اگر جمع‌بندی هیئت  مدیره این باشد که هاشمیان نماند، اگر بتوانیم به سمت‌ هر کدام از این گزینه‌ها که نام بردید برویم و هر کدام را بیاوریم عالی است.  نکته اصلی الان این است که ما باید درباره هاشمیان جمع بندی نهایی را داشته باشیم و ببنیم چه تصمیمی می‌خواهیم بگیریم.

اینانلو درباره افرادی که گفته می‌شود به‌عنوان گزینه مدیرعاملی باشگاه مطرح شده‌اند،‌ گفت: من خواهش می کنم اجازه دهید یک فضای انتخابی درست جلو برود. هیچ کدام از این افرادی که در رسانه مطرح هستند گزینه  هیئت مدیره نیستند.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، رضا درویش ، وحید هاشمیان
خبرهای مرتبط
هاشمیان: نتیجه عادلانه‌ای در بازی با خیبر رقم نخورد/ پرسپولیس با قدرت برمی‌گردد
پیمان حدادی سرپرست پرسپولیس شد
درویش از مدیرعاملی پرسپولیس استعفا کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
آخرین اخبار
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
تاتنهام ۱ - ۲ استون ویلا/ روند برد‌های متوالی شاگردان امری ادامه یافت
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
دستیار مورد نظر قلعه نویی، مربی سمپدوریا شد
مبینا حیدری دهمین کاراته کای ایران در مسابقات قهرمانی جهان
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
اسب تولید کننده ایرانی، گرانترین خرید حراجی مشهور فرانسوی
برتری هندبال پسران ایران مقابل تایلند
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
نخستین شکست فصل یووه برابر شگفتی‌ساز سری‌ آ
ایران با ۷ مدال در جایگاه ششم قرار گرفت
دسترسی رایگان به اماکن ورزشی در سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت‌بدنی
پیروزی نانسی با درخشش محمد امینی
مرتاضی نماینده پنچاک سیلات از سد حریف بحرینی گذشت
رویارویی شمالی‌ها در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال
۲۲ بازیکن اعزامی تیم ملی فوتبال بانوان، از سوی جعفری مشخص شد
تغییر ساعت دیدار فجر سپاسی - استقلال
دو بازیکن خیال ساپینتو را برای دیدار با الوحدات راحت کردند
دنیامالی: آماده تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری با ژاپن هستیم
نتایج رقابت‌های ژیمناستیک هنری بانوان باشگاه‌های کشور
خبر خوش درباره وینگر ازبکستانی استقلال
پایان کار ملی‌پوشان روئینگ با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
برنامه مسابقات ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین