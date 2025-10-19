وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به احتمال زیاد امروز از سرخپوشان جدا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال پرسپولیس بعد از باخت برابر تیم خیبر خرم آباد دچار تغییر و تحولات مدیریتی شد و رضا درویش از مدیرعاملی باشگاه پرسپولس استعفا داد و پیمان حدادی به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب شد.  

البته گفته می‌شود تغییرات باشگاه پرسپولیس فقط به حوزه مدیریت ختم نمی‌شود و این احتمال وجود دارد که وحید هاشمیان هم از سرخپوشان جدا شود و مربی دیگری جایگزینش شود.  

 طبق ادعای حدادی، هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس قرار است چندین جلسه با هاشمیان بگذارند تا بعد از آن تصمیم نهایی در مورد این مربی را بگیرند.  

همچنین این احتمال هم وجود دارد که به خاطر اینکه کریم باقری سرمربیگری سرخپوشان را به صورت دائم و موقت قبول نمی‌کند به خاطر همین شاید هیئت مدیره رای به ابقای هاشمیان بدهد تا مربی خارجی جذب شود.  

گزینه‌هایی همانند برانکو، اوسمار و کارترون باری هدایت سرخپوشان مطرح شده است که شنیده می‌شود شانس اوسمار بیشتر از بقیه گزینه‌ها است.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، وحید هاشمیان
