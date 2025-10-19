کارشناس داوری درباره قضاوت پیام حیدری در بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت پیام حیدری در بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: اخطار‌ها و خطا‌هایی که داور مسابقه گرفت، درست بود. حضور پیام حیدری  در صحنه‌ها خیلی خوب بود. دقیقه یک بازی در محوطه جریمه پرسپولیس ادامه بازی درست بود.  در دقیقه ۲۸ بازی، گل خیبر خرم آباد سالم بود.  

او افزود: در دقیقه ۴۵+۱ بازی، ابرقویی به خاطر اینکه خطای زننده انجام داد باید حتما کارت قرمز می‌گرفت و اخراج می‌شد، چون او با استخوان آرنجش، دستش را  به صورت بازیکن خیبر خرم آباد زد. در دقیقه ۴۶، ادامه بازی در محوطه جریمه پرسپولیس صحیح بود و خطایی رخ نداد. در دقیقه ۹۰، گل پرسپولیس سالم بود.  گل  دوم خیبر خرم آباد در  دقیقه ۹۰+۶، مشخص بود که آفساید نیست و کمک داور بیخودی آفساید گرفت و این گل به درستی زده شد. در مجموع، اگر حیدری کارت قرمز به ابرقویی  می‌داد، قضاوتش خوب بود.

رودنیل گفت: قانونگذار می‌گوید که اگر بازیکن  با استخوان آرنج به صورت بازیکن حریف  بزند، باید اخراج شود، اما با ساعد دست به صورت حریف بزند اخطار دارد. استخوان آرنج آسیب می‌رساند و خطای زننده هم جریمه اش اخراج است.   

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم خیبر خرم آباد
خبرهای مرتبط
پیمان حدادی سرپرست پرسپولیس شد
درویش از مدیرعاملی پرسپولیس استعفا کرد
هاشمیان: نتیجه عادلانه‌ای در بازی با خیبر رقم نخورد/ پرسپولیس با قدرت برمی‌گردد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۹:۱۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
چرا وار صحنه رو به داور اعلام نکرد شاید هم اعلام کرد و حیدری نخواست ببینه
۰
۰
پاسخ دادن
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
آخرین اخبار
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
تاتنهام ۱ - ۲ استون ویلا/ روند برد‌های متوالی شاگردان امری ادامه یافت
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
دستیار مورد نظر قلعه نویی، مربی سمپدوریا شد
مبینا حیدری دهمین کاراته کای ایران در مسابقات قهرمانی جهان
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
اسب تولید کننده ایرانی، گرانترین خرید حراجی مشهور فرانسوی
برتری هندبال پسران ایران مقابل تایلند
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
نخستین شکست فصل یووه برابر شگفتی‌ساز سری‌ آ
ایران با ۷ مدال در جایگاه ششم قرار گرفت
دسترسی رایگان به اماکن ورزشی در سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت‌بدنی
پیروزی نانسی با درخشش محمد امینی
مرتاضی نماینده پنچاک سیلات از سد حریف بحرینی گذشت
رویارویی شمالی‌ها در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال
۲۲ بازیکن اعزامی تیم ملی فوتبال بانوان، از سوی جعفری مشخص شد
تغییر ساعت دیدار فجر سپاسی - استقلال
دو بازیکن خیال ساپینتو را برای دیدار با الوحدات راحت کردند
دنیامالی: آماده تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری با ژاپن هستیم
نتایج رقابت‌های ژیمناستیک هنری بانوان باشگاه‌های کشور
خبر خوش درباره وینگر ازبکستانی استقلال
پایان کار ملی‌پوشان روئینگ با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
برنامه مسابقات ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین