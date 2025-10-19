کارشناس داوری درباره قضاوت پیام حیدری در بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال توضیح داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت پیام حیدری در بازی پرسپولیس و خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: اخطارها و خطاهایی که داور مسابقه گرفت، درست بود. حضور پیام حیدری در صحنهها خیلی خوب بود. دقیقه یک بازی در محوطه جریمه پرسپولیس ادامه بازی درست بود. در دقیقه ۲۸ بازی، گل خیبر خرم آباد سالم بود.
او افزود: در دقیقه ۴۵+۱ بازی، ابرقویی به خاطر اینکه خطای زننده انجام داد باید حتما کارت قرمز میگرفت و اخراج میشد، چون او با استخوان آرنجش، دستش را به صورت بازیکن خیبر خرم آباد زد. در دقیقه ۴۶، ادامه بازی در محوطه جریمه پرسپولیس صحیح بود و خطایی رخ نداد. در دقیقه ۹۰، گل پرسپولیس سالم بود. گل دوم خیبر خرم آباد در دقیقه ۹۰+۶، مشخص بود که آفساید نیست و کمک داور بیخودی آفساید گرفت و این گل به درستی زده شد. در مجموع، اگر حیدری کارت قرمز به ابرقویی میداد، قضاوتش خوب بود.
رودنیل گفت: قانونگذار میگوید که اگر بازیکن با استخوان آرنج به صورت بازیکن حریف بزند، باید اخراج شود، اما با ساعد دست به صورت حریف بزند اخطار دارد. استخوان آرنج آسیب میرساند و خطای زننده هم جریمه اش اخراج است.