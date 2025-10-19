باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- جنگل‌های بلوط زاگرس، این میراث سبز هزارساله، سال‌هاست در سایه بی‌توجهی و سودجویی برخی افراد، در آتش قاچاق چوب و زغال می‌سوزند. در لرستان، به‌ویژه مناطق اطراف خرم‌آباد، قاچاق زغال به یکی از معضلات زیست‌محیطی و اجتماعی تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها اکوسیستم منطقه را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ای از بحران فرهنگی در برابر طبیعت است

در همین راستا، یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با همکاری نیروی انتظامی، طرح جمع‌آوری زغال‌های حاصل از درختان بلوط را در سطح شهر خرم‌آباد اجرا کرده است. در جریان این عملیات، مقادیر قابل توجهی زغال غیرمجاز کشف و ضبط و تعدادی از عاملان تولید و فروش زغال قاچاق شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.

جنگل‌هایی که می‌سوزند تا زغال شوند

امیری، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی لرستان، با تأکید بر جدیت در برخورد با متخلفان گفت:جنگل‌های بلوط زاگرس بخشی از هویت و حیات مردم غرب کشور هستند. هرگونه تخریب، قطع یا برداشت غیرمجاز از این منابع طبیعی پیگرد قانونی دارد و یگان حفاظت با همکاری دستگاه‌های مسئول با قاچاق چوب و زغال با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

او افزود:مردم بهترین ناظران عرصه‌های طبیعی‌اند. انتظار داریم شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در زمینه تهیه یا فروش زغال غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه‌های شبانه‌روزی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.

بلوط، قربانی خاموش طمع

شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز با اشاره به اهمیت اجرای این طرح گفت:قطع یک درخت بلوط، از بین بردن یک زیست‌بوم است. جنگل‌های بلوط نه‌تنها منبع تولید اکسیژن، بلکه پناهگاه گونه‌های متعدد جانوری و گیاهی‌اند. متأسفانه برخی افراد با انگیزه سود کوتاه‌مدت، آینده زاگرس را می‌سوزانند.

او با بیان اینکه تولید و خرید زغال جنگلی بدون مجوز جرم است، افزود:بر اساس ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، خرید، فروش یا حمل زغال و چوب از اراضی ملی بدون مجوز قانونی، تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد.

نجفی ادامه داد:اجرای این طرح‌ها تنها با همکاری مردم به نتیجه می‌رسد. از شهروندان درخواست می‌کنیم از خرید زغال‌های حاصل از درختان جنگلی خودداری کنند؛ چرا که هر کیسه زغال، یادگار نابودی چندین درخت کهنسال است.

عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان

علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب لرستان، نیز از برخورد قاطع با تولیدکنندگان زغال غیرمجاز خبر داد و اظهار کرد:حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های زاگرس وظیفه‌ای ملی است. هرگونه اقدام سودجویانه در جهت تخریب این منابع، مصداق جرم بوده و با مرتکبان برخورد قانونی می‌شود.

وی تصریح کرد که دستگاه قضایی با همکاری منابع طبیعی و محیط زیست، تیم‌های ویژه‌ای برای شناسایی و پیگیری پرونده‌های مربوط به قاچاق چوب و زغال تشکیل داده است تا هیچ‌گونه مماشاتی در این زمینه وجود نداشته باشد

قصه قاچاق زغال در زاگرس، روایت تلخی است از رویارویی طمع انسان با طبیعت. اما اجرای طرح‌های نظارتی و مردمی در لرستان، نشانه‌ای از بیداری دوباره در برابر این تهدید است.

اگر مردم، قانون و وجدان زیست‌محیطی در کنار هم بایستند، شاید هنوز بتوان شعله‌های طمع را خاموش و زندگی را به بلوط‌های سوخته زاگرس بازگرداند.