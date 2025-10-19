باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی بازیکن سابق پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست سرخپوشان مقابل تیم خیبر خرم آباد در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازیکنان پرسپولیس در نیمه اول پاس‌های بی دقت زیادی می‌دادند و بیفوما و کاظمیان وینگر‌های های سمت چپ و راست پرسپولیس اصلا لمس توپ نداشتند و بیفوما هر چه توپ می‌گرفت به سرعت لو می‌داد.

او افزود: گلی که پرسپولیس دریافت کرد، از اشتباه فردی یعقوب براجعه بود. اما در نیمه دوم با تعویض‌هایی که هاشمیان انجام داد و وینگر‌هایی که به زمین مسابقه فرستاد، تیم پرسپولیس سرحال شد. عملکرد عالیشاه و اورونوف در این بازی خیلی خوب بود. سرخپوشان توانستند با فشار زیادی که آوردند به گل مساوی برسند و محمد صادقی ارسال کرد و امید عالیشاه گل مساوی را به ثمر رساند.

آشتیانی بیان کرد: البته روی ضد حمله خیبری‌ها از جناج راست به خاطر اینکه هاشمیان، یعقوب براجعه را تعویض کرد و آن جناح خالی بود، صاحب توپ شدند و سبحان پسندیده پاس رو به بیرون داد و عیسی مرادی با وجود اینکه ۳ مدافع پرسپولیس مقابلش قرار داشتند، اما هیچ کدامشان اقدام به قطع توپ نکردند و به راحتی گل زدند. به نظرم حق خیبر خرم آباد بود که این بازی را برنده شد.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره استفاده از میلاد محمدی در دفاع چپ بیان کرد: به هر حال تیم پرسپولیس مشکل دارد. به نظرم باید این تیم از اول کوبیده و ساخته شود و هم سرمربی و هم مدیریت نمی‌توانند در این تیم خوب کار کنند و باید تغییر کنند . اصلا سرخپوشان بالانس نیستند.

او اظهار کرد: پرسپولیسی‌ها این همه ضربه کرنر زدند، اما هیچ کدامش به گل تبدیل نشد. انگار روی ضربات کرنر کار نکرده بودند و همه ضربات یک جور بود. اصلا تنوع تاکتیکی در ضربات کرنر نداشتند و این همه فرصت داشتند، اما کار نکردند.

آشتیانی درباره اینکه مربی خارجی هاشمیان به او کمک می‌کند، گفت: ما چیزی ندیدیم و همان مشکلاتی که داشتند هنوز دارند، اما خیبر خرم آباد در نیمه دوم قصد داشت گلش را حفظ کند و عقب نشینی کرده بود و پرسپولیس حمله می‌کرد. بعد از اینکه حریف گل تساوی را خورد به جلو آمد و گل برتری را به ثمر رساند.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه احتمال برکناری هاشمیان بعد از این شکست وجود دارد، گفت: هاشمیان یک بخش قضیه و مدیریت هم بخش دیگر ماجرا هستند. پرسپولیس با امسال ۳ فصل می‌شود نتیجه نمی‌گیرد و هواداران ناراضی هستند و مشکلات تیم زیاد است. به هر حال مدیران می‌خواهند سرمربی را تغییر بدهند در صورتی که هواداران خودشان را نمی‌خواهند.

او درباره اینکه عبدی، کارترون، اوسمار و برانکو گزینه‌های جانشینی هاشمیان هستند، گفت: من نمی‌توانم نظر بدهم، اما تا جایی که می‌دانم کارترون مربی فوق العاده‌ای است. کشور فرانسه در زمان جنگ ۱۲ روزه به هموطنان خود گفته بود که ایران را ترک کنند.

آشتیانی درباره اینکه آینده سرخپوشان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: اگر به این صورت باشد، آینده خوبی برای این تیم متصور نیستم. اصلا سرخپوشان در هیچ بازی خوب نبودند و اگر سپاهان را بردند به خاطر حضور پیام نیازمند بود که موقعیت‌های حریف اصفهانی را دفع می‌کرد. اگر نیازمند نبود آن بازی هم نباید پیروز می‌شدند. من در این فصل بازی خوبی از سرخپوشان ندیدم.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه عملکرد تیم‌های مدعی قهرمانی همانندسپاهان، تراکتور و استقلال را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: سپاهان تیم خوبی دارد و موقعیت زیادی را درست می‌کنند و فقط خط دفاعی و گلرش ضعیف هستند. البته تیم تراکتور را بهتر از همه تیم‌ها دیدم. تیم استقلال در حمله خیلی خوب هست، اما در خط دفاع خوب نیست. به نظرم تراکتور شانس زیادی برای قهرمانی در لیگ برتر فوتبال دارد.

او درباره اینکه ارزیابی اش از عملکرد تیم‌ها در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال بیان کرد: به نظرم تیم گل گهر در این هفته خوب کار کرد و ۲، ۳ گل زد. البته اگر بخواهیم بهترین تیم هفته را انتخاب کنیم باید تیم خیبر خرم آباد را برگزینیم، چون این تیم ۳ باخت متوالی داشت و شرایط خوبی نداشت، اما یک دفعه آمد و پرسپولیس را شکست داد. همچنین آمار گلزنی در این هفته خیلی بهتر از هفته‌های گذشته بود.