نراتزوری با برتری دشوار ولی حیاتی مقابل رم، موقتاً به صدر جدول سری آ رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در دیداری از هفته هفتم رقابت‌های سری آ فصل ۲۶-۲۰۲۵، آاس رم در خانه میزبان اینتر و با یک گل شکست خورد.

رم برای حفظ صدر جدول سری‌آ به تنها یک تساوی خانگی احتیاج داشت، اما اینتر به لطف تک‌گل آنژ یوان بونی، تیم باثبات جان‌پیرو گاسپرینی را در ورزشگاه الیمپیکو به زانو درآورد.

اینتر با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی سری آ قرار گرفت. ناپولی و رم با ۱۵ امتیاز و تفاضل گل بدتر در رده‌های بعدی قرار دارند. یوونتوس هم در صورت پیروزی در مسابقه امروز بعد از ظهر مقابل کومو ۱۵ امتیازی می‌شود و میلان در صورت برتری مقابل فیورنتینا در بازی امشبش در سن سیرو، با ۱۶ امتیاز صدر جدول را در این رقابت متراکم از آن خود خواهد کرد.