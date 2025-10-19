باشگاه خبرنگاران جوان ـ در چارچوب هفته نهم لالیگای اسپانیا، اتلتیکو مادرید با یک گل اوساسونا را شکست داد.

پس از مردود اعلام شدن گل الکس بائنا در همان دقایق ابتدایی، قرمز و سفیدپوشان شهر مادرید، کار سختی برای باز کردن دوبارهٔ دروازهٔ حریف داشتند و در نهایت این همکاری دو بازیکن تعویضی، یعنی پاس جولیانو سیمئونه و ضربهٔ تیاگو آلمادا در دقیقهٔ ۶۹ بود، که برتری را برای آنها به ارمغان آورد.

در سایر دیدار‌های دیروز لالیگا، سویا سه بر یک از مایورکا شکست خورد و مصاف ویارئال و رئال بتیس با تساوی ۲-۲ به پایان رسید. در جدول لالیگا بارسلونا با یک امتیاز و یک بازی بیشتر نسبت به رئال مادرید به صدر رسید، ویارئال با ۱۷ امتیاز سوم است و اتلتیکو و بتیس هم با ۱۶ امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.