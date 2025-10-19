تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال کلمبیا با پیروزی ارزشمند ۱-۰ برابر فرانسه، عنوان سومین تیم برتر جام جهانی جوانان را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار رده‌بندی جام جهانی فوتبال زیر ۲۰ سال ۲۰۲۵ که در ورزشگاه ملی سانتیاگو برگزار شد، تیم ملی کلمبیا با نتیجه ۱ بر ۰ تیم فرانسه را شکست داد و به رتبه سوم رسید.

اسکار پرئا در دقیقه دوم تنها گل مسابقه را برای کلمبیا به ثمر رساند و در ادامه دفاع مستحکم کلمبیا تمامی حملات فرانسه را خنثی کرد. کلمبیا با این پیروزی برای دومین بار (پس از سال ۲۰۰۳) به مقام سوم دست یافت و فرانسه در جایگاه چهارم قرار گرفت.

فینال مسابقات قرار است فردا میان آرژانتین و مراکش برگزار شود تا قهرمان جوانان جهان مشخص گردد.