اهالی خیابان شهید مسعود عباسی در بلوار شهید کریمیِ شهرری استان تهران از تصمیم اخیر شهرداری منطقه ۲۰ برای بستن دسترسی این خیابان به اتوبان شهید کریمی گلایه دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما بستن خیابان شهید مسعود عباسی در امتداد بلوار شهید کریمی در شهرستان ری استان تهران، نه تنها عبور و مرور را مختل کرده؛ بلکه موجب کاهش ارزش املاک در این محدوده شده است. این خیابان، ۸ متری و پرتردد است که اتوبان شهید کریمی را به خیابان ایثار و منتظری متصل میکند. این خیابان با بیش از ۸ کوچه فرعی و جمعیتی قابلتوجه، یکی از معابر اصلی محدوده کوی انصاف به شمار میرود. وجود حسینیه قدیمی جوادالائمه (ع) و چندین هیئت مذهبی، نشان از قدمت بیش از ۴۰ ساله این مسیر دارد. به گفته اهالی محل در ابتدا ازسوی عوامل شهرداری اعلام شده بود اجرای پروژه انتقال خط ویژه اتوبوس از لاین تندرو به کندرو «صرفاً برای بهبود ایمنی و خدمات حملونقل» است و کوچه بسته نخواهد شد. اما پس از شروع عملیات عمرانی و جدولگذاری، پل اتصال خیابان عباسی به اتوبان شهید کریمی تخریب و مسیر بنبست شد.
این در حالی است که پیشتر نیز پروژه مسدودسازی خیابان ۲۴ متری شهرری با نارضایتی اهالی این محل روبهرو شد و پس از یک سال به دستور مستقیم شهرداری تهران بازگشایی شد.
اهالی این محل خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال تصاویری خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
منبع: شهروندخبرنگار - تهران
